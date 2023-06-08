Шойгу потребовал ускорить поставку армии всех видов военной техники

Необходимо ускорить поставки всех видов военной техники в зону спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Глава Минобороны потребовал сократить сроки приема техники от предприятий и «в кратчайшее время готовить ее для отправки» в вооруженные силы.

Шойгу проверил подготовку техники и вооружений к отправке в зону проведения военной операции, а также организацию «мероприятий по приему и содержанию бронетанкового вооружения и техники».

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