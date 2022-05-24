Путин поручил кабмину обеспечить быстрое прохождение грузов через границу

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Представители бизнеса жалуются на то, что оформление грузов и пересечение границы занимает много времени из-за недостатка современного оборудования, специалистов или эффективного регламента обработки грузов. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по развитию отдельных направлений транспортного комплекса.

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«Важно ускорить строительство новых и модернизацию действующих пунктов пропуска на границе, чтобы обеспечить более быстрое, удобное для бизнеса прохождение таможенного, фитосанитарного и других видов контроля», — подчеркнул он.

Путин обратил внимание на то, что это требование касается не только наземных пунктов пропуска, но и морских портов. Президент поручил взять вопрос на контроль премьер-министру Михаилу Мишустину.

Он также заявил, что российская экономика останется открытой. Поэтому российские ведомства должны организовать удобную платежную инфраструктуру в национальных валютах, наладить научно-технологические связи, увеличить мощности логистических цепочек, повысить их эффективности и создать новые маршруты для грузоперевозок.

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Из-за военной операции России на Украине и последующих санкций Евросоюз перестал пускать фуры из России и Белоруссии на свою территорию с 8 апреля. При этом меры не коснулись грузовиков, которые перевозят фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию, в том числе пшеницу, а также осуществляют доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений.

Министерство транспорта России, Минпромторг и другие чиновники профильных ведомств на совещании в середине апреля решили не запрещать въезд фурам из Евросоюза. Источник РБК говорил, что против запрета выступали предприниматели. Они отмечали, что он может нарушить важные поставки оборудования, включая европейские станки, конвейеры, расходные материалы и запчасти. В итоге вместо запрета они сочли нужным ввести мониторинг поставок грузов на фурах из Европы в Россию.