В Киеве ответили на слова премьера Грузии об «очереди» в Евросоюз

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Pro, 15:19
Военкор «Первого канала» сообщила, что Киев и Москва провели обмен телами Политика, 15:17
В ДНР призвали Россию задействовать дополнительные «Искандеры» в Донбассе Политика, 15:17
ЦБ предупредил о новой уловке телефонных мошенников Финансы, 15:16
Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта Политика, 15:14
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 15:12
Даниил Медведев установил рекорд по заработанным призовым среди россиян Спорт, 15:11
Биржевые цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров Инвестиции, 15:10
Володин назвал невозможным воссоздание советской системы образования Политика, 15:09
Курс доллара упал ниже ₽56 впервые с 25 мая Инвестиции, 14:58
Умер легендарный футболист «Глазго Рейнджерс» Дейви Уилсон Спорт, 14:57
Кудрин заявил Путину, что космическая госпрограмма наименее успешна Экономика, 14:55
Посол сообщил о задании Зеленского добиться больше поставок оружия Политика, 14:49
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 14:46

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

В Киеве ответили на слова премьера Грузии об «очереди» в Евросоюз

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Тбилиси заслуживает статуса кандидата в ЕС больше, чем Киев. Советник главы офиса Зеленского Подоляк упрекнул его в том, что для Грузии важнее «номер в очереди», чем ценности

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за его слова о том, что Тбилиси в большей степени, чем Киев, заслужил статус кандидата в ЕС.

Обращаясь к грузинскому премьеру, Подоляк написал в Twitter: «Ценности важнее прибыли. Что важно для вас? Номер заявки в очереди?»

Киев подписал заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российской военной операции, вскоре так же поступили Кишинев и Тбилиси. Лидеры фракций Европарламента в начале июня призвали участников саммита ЕС 23–24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии и «работать над предоставлением такого статуса Грузии».

Власти Грузии заявили, что Тбилиси больше Киева заслужил статус в ЕС
Политика
Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили 13 июня заявил, что Грузия больше, чем Украина и Молдавия, заслуживает статуса кандидата в члены ЕС, так как «на десять голов» опережает их по всем направлениям.

Bloomberg сообщал, что Еврокомиссия рассмотрит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС 17 июня. Затем рекомендацию должны будут одобрить послы всех стран Евросоюза, но, по данным агентства, против такого шага высказывались Дания и Нидерланды. В Копенгагене указывают, что Киев должен «принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу» для прогресса в развитии демократии и прав человека, а также развивать конкурентоспособность рыночной экономики.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя перспективы получения Киевом статуса, напомнил, что Украина «задолго до вторжения России» готовилась вступить в Евросоюз.

Читайте на РБК Pro
Pro
Правда ли музыка помогает расслабиться и сосредоточиться
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Siegfried Modola / Getty Images Чем ужесточение политики Европейского центробанка грозит экономике Италии
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Грузия Украина санкции против России

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Politico узнало о намерении ЕК рекомендовать кандидатуру Украины в ЕС
Политика
Боррель оценил перспективы получения Украиной статуса кандидата в ЕС
Политика
В Европарламенте поддержали предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter