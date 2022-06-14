В Киеве ответили на слова премьера Грузии об «очереди» в Евросоюз

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что Тбилиси заслуживает статуса кандидата в ЕС больше, чем Киев. Советник главы офиса Зеленского Подоляк упрекнул его в том, что для Грузии важнее «номер в очереди», чем ценности

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк упрекнул премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за его слова о том, что Тбилиси в большей степени, чем Киев, заслужил статус кандидата в ЕС.

Обращаясь к грузинскому премьеру, Подоляк написал в Twitter: «Ценности важнее прибыли. Что важно для вас? Номер заявки в очереди?»

Киев подписал заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российской военной операции, вскоре так же поступили Кишинев и Тбилиси. Лидеры фракций Европарламента в начале июня призвали участников саммита ЕС 23–24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии и «работать над предоставлением такого статуса Грузии».

Гарибашвили 13 июня заявил, что Грузия больше, чем Украина и Молдавия, заслуживает статуса кандидата в члены ЕС, так как «на десять голов» опережает их по всем направлениям.

Bloomberg сообщал, что Еврокомиссия рассмотрит предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС 17 июня. Затем рекомендацию должны будут одобрить послы всех стран Евросоюза, но, по данным агентства, против такого шага высказывались Дания и Нидерланды. В Копенгагене указывают, что Киев должен «принципиально улучшить свою законодательную и институциональную базу» для прогресса в развитии демократии и прав человека, а также развивать конкурентоспособность рыночной экономики.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя перспективы получения Киевом статуса, напомнил, что Украина «задолго до вторжения России» готовилась вступить в Евросоюз.