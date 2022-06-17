Мать пропавшего на Украине военного узнала о попытке США подтвердить плен

Ранее появилась фотография, на которой предположительно изображены два американца, возможно попавших в плен к российским военным. До этого их объявили пропавшими без вести во время боев под Харьковом *

Фото: John Moore / Getty Images

Госдепартамент США пытается верифицировать фотографию, на которой предположительно изображены два американских гражданина, возможно попавших в плен к российским военным под Харьковом, сообщила CNN мать одного из них Банни Дрюке.

«Они (Госдепартамент. — РБК) сказали, что есть фотография, которая распространяется в российских СМИ. И они усиленно работают над тем, чтобы верифицировать ее», — пояснила женщина.

По словам матери, ее сын, Александр Дрюке, отправился на Украину для обучения военных в борьбе против России.

Фотографию, о которой идет речь, опубликовал в своем Telegram-канале начальник отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви (Тимофей Васильев). На ней изображены двое мужчин, похожих на американских военных, о пропаже которых под Харьковом сообщалось днем ранее. Они сидят в кузове военного грузовика, держа руки за спиной.

О том, что Дрюке и его земляк Энди Хьюн пропали под Харьковом, сообщал CNN. Телеканал уточнял, что граждане США прибыли на Украину как добровольцы.

Газета The Telegraph, в свою очередь, сообщала, что мужчины попали в плен к российским военным во время боев в селе Избицкое Харьковской области. Издание уточняло, что они считаются первыми американцами, попавшими в российский плен.

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Официального подтверждения этим сообщениям пока не было. Госдеп заявлял, что в курсе таких данных и находится в контакте с украинскими властями. Представитель российского президента Дмитрий Песков утверждал, что Кремлю не известно об американских военных, взятых в плен Российской армией, но допускал, что какая-либо информация может быть у Минобороны.

Ране силами ДНР были взятые в плен три иностранных гражданина: британцы Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим. Их приговорили к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. В Британии сочли приговор нелигитимным и фиктивным и заявили, что работают над освобождением осужденных.