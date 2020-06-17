Патрушев указал на обнажение из-за COVID последствий западных ценностей

По словам секретаря Совбеза, прежняя конструкция традиционных западных ценностей так сильно изменилась, что теперь не имеет фактически ничего общего с прежней системой ценностей европейской цивилизации

Николай Патрушев (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Несмотря на все усилия Запада, ему не удалось сломить систему традиционных духовно-нравственных ценностей, которая служит фундаментом российского общества. Об этом заявил в своей колонке, опубликованной «Российской газетой», секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, «геополитические оппоненты» России и сейчас пытаются «принизить значение» традиционных для России духовно-нравственных ориентиров», в то же время ценности самого Запада, которые пытаются выдать за «универсальные», являются «во многом лишь декларацией».

«Пандемия COVID-19 со всей очевидностью обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности, равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности», — написал Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что после распада СССР вся прежняя конструкция традиционных западных ценностей так сильно изменилась, что теперь не имеет фактически ничего общего с прежней системой ценностей европейской цивилизации.