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Политика ,  
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Патрушев указал на обнажение из-за COVID последствий западных ценностей

По словам секретаря Совбеза, прежняя конструкция традиционных западных ценностей так сильно изменилась, что теперь не имеет фактически ничего общего с прежней системой ценностей европейской цивилизации
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Несмотря на все усилия Запада, ему не удалось сломить систему традиционных духовно-нравственных ценностей, которая служит фундаментом российского общества. Об этом заявил в своей колонке, опубликованной «Российской газетой», секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, «геополитические оппоненты» России и сейчас пытаются «принизить значение» традиционных для России духовно-нравственных ориентиров», в то же время ценности самого Запада, которые пытаются выдать за «универсальные», являются «во многом лишь декларацией».

«Пандемия COVID-19 со всей очевидностью обнажила все негативные последствия от насаждения новых западных ценностей, прежде всего углубление разобщенности, равнодушие и растерянность перед лицом надвигающейся опасности», — написал Патрушев.

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Секретарь Совбеза отметил, что после распада СССР вся прежняя конструкция традиционных западных ценностей так сильно изменилась, что теперь не имеет фактически ничего общего с прежней системой ценностей европейской цивилизации.

«Следует говорить о возникновении новой идеологической системы, которая направлена, в конечном счете, на уничтожение любых традиционных религиозных и духовно-нравственных ценностей как базовой основы культурного и политического суверенитета стран и народов», — предупреждает Патрушев.

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Одной из мишеней для идеологов Запада, по его словам, является и Россия, в сознании россиян пытаются подорвать не только российские, но и действительно общечеловеческие духовно-нравственные ценности. При этом на самом Западе далеко не все поддерживают его «антиценности», уверен Патрушев.

Сама же Россия, по его словам, предлагает миру «новый цивилизационный выбор», заключающийся в возведении в статус «величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивилизации» национального, в том числе культурного и духовно-нравственного, суверенитета. Глава Совбеза России не сомневается, что число последователей такого выбора в мире будет расти.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Николай Патрушев, жизненные ценности, коронавирус
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