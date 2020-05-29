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Путин уточнил список угроз со стороны экстремистов

В новой версии Стратегии противодействия экстремизму расширен список внутренних и внешних угроз и повышена оценка степени угрозы самого экстремизма
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму, документ опубликован (.pdf) на портале правовой информации. По сравнению с предыдущей версией Стратегии, принятой еще в 2014 году, текст документа оказался значительно расширен и уточнен.

Одним из различий стала уже оценка уровня угрозы. Если в старой версии «экстремистская деятельность националистических, радикальных религиозных, этнических и иных организаций и структур» была названа просто одним из источников угроз национальной безопасности, то теперь теперь она считается «одним из основных источников» таких угроз.

В новой версии появилось упоминание о том, что экстремизм создает реальную угрозу политической и социальной стабильности в России. «На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз», — говорится в документе.

В число внешних угроз в новой Стратегии дополнительно включены поддержка другими странами «деструктивной деятельности», направленной на:

  • дестабилизацию социально-экономической обстановки в России;
  • нарушение единства и территориальной целостности страны;
  • инспирирование «цветных революций»;
  • разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей

В список внутренних угроз добавлены попытки:

  • распространения идеологии насилия (в предыдущей версии такое понятие вообще отсутствовало, в новой же определено как совокупность взглядов и идей, оправдывающих применение насилия для достижения политических, идеологических, религиозных и иных целей);
  • вербовка россиян и иностранцев в экстремистские организации;
  • формирование замкнутых этнических и религиозных анклавов;
  • межнациональные и территориальные конфликты в регионах России, ведущие к попыткам сепаратистов расколоть страну или добиться «дезинтеграции государства».

В списке наиболее опасных проявлений экстремизма теперь прямо упомянута организация акций протеста (ранее говорилось просто о несогласованных акциях). Отдельным пунктом выделено использование экстремистами несовершеннолетних.

«Участились случаи привлечения в ряды экстремистских организаций несовершеннолетних, поскольку они не только легче поддаются идеологическому и психологическому воздействию, но и при определенных обстоятельствах не подлежат уголовной ответственности», — говорится в документе.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Молодежь России, согласно новой версии стратегии, пытаются использовать в своих целях не только лидеры экстремистов, но и спецслужбы других стран, которые «наращивают информационно-психологическое воздействие <...> в целях размывания традиционных духовно-нравственных ценностей» и дестабилизации ситуации в стране.

«Сильную тревогу вызывает распространение радикализма в спортивной сфере, в том числе в спортивных школах и клубах, а также проникновение приверженцев экстремистской идеологии в тренерско-преподавательский состав», — указывают составители обновленной Стратегии.

В отличие от предыдущей версии документа прямо названы основные регионы, из-за сохранения в которых «очагов терроризма» в Россию вместе с мигрантами проникают члены международных террористических и экстремистских организаций. К таким регионам Стратегия относит Ближний Восток и Северную Африку.

Неблагоприятная миграционная ситуация в отдельных регионах и городах России также отнесена к числу факторов, способствующих возникновению экстремистских проявлений. В Стратегии подчеркивается, что дестабилизация рынка труда в таких регионах ведет к ухудшению межнациональных и межконфессиональных отношений.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, экстремизм, радикализм
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