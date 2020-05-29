Путин уточнил список угроз со стороны экстремистов

В новой версии Стратегии противодействия экстремизму расширен список внутренних и внешних угроз и повышена оценка степени угрозы самого экстремизма

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Президент России Владимир Путин своим указом утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму, документ опубликован (.pdf) на портале правовой информации. По сравнению с предыдущей версией Стратегии, принятой еще в 2014 году, текст документа оказался значительно расширен и уточнен.

Одним из различий стала уже оценка уровня угрозы. Если в старой версии «экстремистская деятельность националистических, радикальных религиозных, этнических и иных организаций и структур» была названа просто одним из источников угроз национальной безопасности, то теперь теперь она считается «одним из основных источников» таких угроз.

В новой версии появилось упоминание о том, что экстремизм создает реальную угрозу политической и социальной стабильности в России. «На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз», — говорится в документе.

В число внешних угроз в новой Стратегии дополнительно включены поддержка другими странами «деструктивной деятельности», направленной на: