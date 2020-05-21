Медведев спрогнозировал сохранение глобализации после пандемии

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

После пандемии коронавируса глобальный мир останется, но станет другим, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-конференции Startup Village. Его слова передает «РИА Новости».

«Рынки, скорее всего, будут закрытыми и суженными еще достаточно долго, но это не означает, что с глобализмом как с определенным движением последних лет покончено. Глобальный мир останется, но он, безусловно, станет другим», — отметил Медведев.

По его словам, в период кризиса условием для выживания является транспарентность. Поэтому необходимо делиться научной и практической информацией, а также различными технологическими решениями.

Ранее Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase & Co сообщил, что пандемия коронавируса лишит мировую экономику $5,5 трлн в ближайшие два года. По прогнозам аналитиков, мир погружается в самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии 1930-х годов, и по крайней мере до 2022 года мировой ВВП не вернется на докризисный уровень.