Экс-глава Генштаба ВСУ сознался в ошибочной атаке на батальон «Донбасс»

Украинские летчики в 2014-м году по ошибке атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс». Об этом заявил в эфире телеканала UATV бывший начальник Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Виктор Муженко.

Он отметил, что это произошло в тот момент, когда батальон выдвигался на штурм города Попасная под Луганском. В колонне батальона «Донбасс» были и военные, и гражданские автомобили, заявил военный.

«Летчики эту колонну видели. В основном там была гражданская техника, школьные автобусы и так далее», — сказал экс-начальник Генштаба ВСУ. Он отметил, что несмотря на это, украинские пилоты нанесли удар. «А потом мы долго разбирались, чья же это колонна», — добавил Муженко.

Он также отметил, что после этого случая военную технику ВСУ стали обозначать с помощью характерных белых полос, чтобы украинские войска можно было отличить от чужих.

По словам Муженко, в результате инцидента никто не пострадал, однако было организовано разбирательство. Он также подтвердил, что в Генштабе не была осведомлены о передвижениях бойцов «Донбасса», так как на тот момент батальон не входил в состав Вооруженных сил,а управление им осуществлялось через оперативные группы МВД.

Муженко был уволен с должности главы Генерального штаба ВСУ в мае текущего года. Вместо него президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.