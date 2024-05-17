Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны на Украине
Санитарная зона на Украине, создаваемая для защиты территории России, может быть расширена до границы с Польшей, если западные страны продолжат поставлять украинским военным все более дальнобойное оружие. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил, что российским военным придется создать на Украине санитарную зону для защиты приграничных регионов от атак.
«Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины попадает в такую санитарную зону», — написал Медведев.
«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», — предупредил он.
После начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников.
В июне 2023 года Путин заявил, что Россия рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. Он уточнил, что зона должна быть «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».
В марте 2024 года президент не исключил, что Россия может быть вынуждена «в какой-то момент, в какой мы посчитаем целесообразным» создать санитарную зону на территориях, которые в настоящий момент контролируют украинские власти.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее пояснил, что Путин говорил о создании «некоего коридора, буферной зоны» для того, чтобы «любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости».
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