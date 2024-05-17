 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны на Украине

Дмитрий Медведев пригрозил расширить санитарную зону на Украине до Польши
Сюжет
Военная операция на Украине
Если Киев будет применять дальнобойное оружие с радиусом поражения более полутысячи километров, то санитарная зона на Украине пройдет по границе Польше, подсчитал Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Санитарная зона на Украине, создаваемая для защиты территории России, может быть расширена до границы с Польшей, если западные страны продолжат поставлять украинским военным все более дальнобойное оружие. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил, что российским военным придется создать на Украине санитарную зону для защиты приграничных регионов от атак.

«Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины попадает в такую санитарную зону», — написал Медведев.

«Если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», — предупредил он.

Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне на Украине
Политика
Фото:Reuters

После начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников.

В июне 2023 года Путин заявил, что Россия рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. Он уточнил, что зона должна быть «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».

В марте 2024 года президент не исключил, что Россия может быть вынуждена «в какой-то момент, в какой мы посчитаем целесообразным» создать санитарную зону на территориях, которые в настоящий момент контролируют украинские власти.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее пояснил, что Путин говорил о создании «некоего коридора, буферной зоны» для того, чтобы «любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости».

Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны на Украине
Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны на Украине

Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета

Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров

Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя

Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ

Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика

Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео

Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня

Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри

Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото

В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит

Какая обувь опасна для здоровья. Карточки
Авторы
Теги
Персоны
Яна Ломакина, София Земляных
Дмитрий Медведев вооружение Польша
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Песков заявил о неизменной позиции Кремля по санитарной зоне на Украине
Политика
Путин не исключил создания санитарной зоны на Украине
Политика
Шойгу назвал «глупостью» данные о мобилизации для санитарной зоны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 98,78 (-0,12) Инвестиции, 17 мая, 16:35 Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 90,99 (+0,06) Инвестиции, 17 мая, 16:35
В Новой Москве задержали подростка по подозрению в убийстве домработницы Общество, 00:13
Российский боец уступил американцу в чемпионском бою Bellator Спорт, 00:11
Минэк запланировал эксперимент по обезличиванию персональных данных Технологии и медиа, 00:01
Станет ли «Динамо» впервые чемпионом России. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
В Ростовской области пропавшую восьмилетнюю девочку нашли убитой Общество, 17 мая, 23:47
Danone продала активы в России компании из Татарстана Бизнес, 17 мая, 23:39
Как Азербайджан оказался причастен к мятежу в Новой Каледонии Политика, 17 мая, 23:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
США провели испытания на ядерном полигоне в Неваде Политика, 17 мая, 23:32
«Дочка» «Газпрома» подала еще три иска против европейских компаний Бизнес, 17 мая, 23:22
В Одесской области после взрывов произошел пожар на складе Политика, 17 мая, 23:19
Медведев подсчитал нужный размер санитарной зоны на Украине Политика, 17 мая, 22:55
Гладков сообщил о пострадавших после отражения воздушной атаки Политика, 17 мая, 22:17
Дуров анонсировал новую функцию с хештегами в Telegram Технологии и медиа, 17 мая, 22:06
Один человек погиб в результате атаки дронов на белгородское село Политика, 17 мая, 21:58