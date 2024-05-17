В Белгороде прозвучали взрывы после объявления ракетной опасности

Взрывы раздались в Белгороде после объявления ракетной опасности, передают ТАСС и «РИА Новости», Минобороны сообщило о сбитой «Точке-У». Всего с начала дня тревогу объявляли уже шесть раз

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Несколько взрывов прозвучало в Белгороде после объявления ракетной опасности, передают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости». По словам последнего, взрывы были слышны в центре города около Соборной площади.

Тревога в Белгороде действовала с 19:41 (мск) до 19:57. Она была вновь объявлена в 20:06, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В 20:14 Гладков сообщил об отмене ракетной опасности, однако спустя три минуты она была вновь объявлена.

В российском Минобороны позже уточнили, что ПВО уничтожила над Белгородской областью ракету «Точка-У».

Белгородская область в последние дни подвергается интенсивным обстрелам и атакам беспилотников. В регионе регулярно объявляют ракетную опасность. Так, в ночь на 17 мая тревогу объявляли дважды. Утром Минобороны отчиталось, что силы ПВО уничтожили и перехватили 102 беспилотника над территорией России, в том числе шесть — над Белгородской областью.