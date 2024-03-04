Эксперты назвали преимущества китайских электромобилей над американскими

Китай производит хорошие электромобили и люди их покупают, при этом американцы «изо всех сил» пытаются вывести свою продукцию на рынок, заявил исполнительный директор Umicore Матиас Мидрайх

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Американские автопроизводители испытывают трудности с продажей электромобилей, в то время как китайский рынок растет — произведенные в Китае машины не уступают по техническим характеристикам и более доступны, заявил Financial Times исполнительный директор Umicore Матиас Мидрайх. Бельгийская компания выпускает детали для аккумуляторов, она сотрудничает в том числе с Volkswagen, BMW и китайской Envision AESC.

«Это просто хорошие автомобили, и люди их покупают», — сказал он, говоря о китайских машинах. При этом американцы «изо всех сил пытаются вывести хорошие электромобили [на рынок]» и отказываются от планов расширить производство из-за низкого спроса, отметил Мидрайх.

Рост китайского рынка по сравнению с американским обусловлен и другими факторами: как отмечают опрошенные FT аналитики, водители в США предпочитают более крупные автомобили, которым нужны более дорогие аккумуляторы, что тормозит продажи. «Именно нехватка доступных транспортных средств сдерживает рост популярности электромобилей в США», — заявил Сэм Адхам, аналитик CRU Group. Кроме того, многие водители в США не хотят покупать машины, которые не способны преодолевать большие расстояния «на одной зарядке».

В октябре 2023 года японская Toyota сообщила, что близка к освоению технологии массового производства твердотельных аккумуляторов, за счет которых запас хода электромобилей достигнет 1,2 тыс. км, а время зарядки составит не более 10 минут. Мидрайх назвал использование этих аккумуляторов «ключом к выходу» на рынок США. В то же время, считает он, даже с ними Ford и GM будет сложно привлечь будущих клиентов, «потому что рынок уже сделал свой выбор».

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, продажи электромобилей в стране выросли на 36% до 7,7 млн в 2023 году по сравнению с 5,7 млн в 2022-м. Всего в прошлом году в Китае продали 21,7 млн новых авто, из них более трети пришлось на электромобили. В США продажи электромобилей выросли на 58% до 1,5 млн, что составляет лишь 9,6% от общего объема проданных авто.

Китайский автопроизводитель BYD в четвертом квартале 2023 года обошел Tesla Илона Маска по мировым продажам электромобилей — в последние три месяца BYD реализовала 526,4 тыс. машин, а Tesla — 484,5 тыс. Из-за падения спроса в США Ford сократила объемы производства электрического пикапа F-150 Lightning и уволила часть сотрудников на заводе по производству аккумуляторов в Мичигане. General Motors и Tesla приостановили планы по расширению выпуска электромобилей.