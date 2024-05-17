В МИД Литвы вызвали представителя России из-за розыска чиновников

Здание МИД Литвы (Фото: Augustas Didzgalvis / Wikimedia Commons)

Представитель посольства России в Литве был вызван в МИД республики, ему вручили ноту протеста после решения российской стороны объявить в розыск ряд литовских чиновников, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

МВД объявило в розыск, в частности, экс-главу эстонской полиции Эльмара Вахера и бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Материал дополняется