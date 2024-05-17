Россия и Малайзия подписали соглашение об отмене двойного налогообложения

Ставка налога по процентам и роялти в рамках соглашения составляет 10%. В документе также предусмотрены исключения по дивидендам и процентам для правительств и государственных компаний

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Россия и Малайзия подписали соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения на доходы между странами, сообщила пресс-служба Минфина. Документ должны ратифицировать до конца 2024 года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2025 года.

В основу соглашения заложены типовые подходы к международным налоговым договорам с другими странами, которых придерживается Россия.

«Ставка налога у источника на доходы в виде дивидендов устанавливается в размере 10% при 25-процентом участии в капитале в течение года и 15% в остальных случаях», — написали в пресс-службе ведомства.

Ставка налога по процентам и роялти (вид лицензионного вознаграждения, который предполагает периодическую компенсацию за использование патентов, авторских прав и других видов собственности) в рамках договора составляет 10%. Также в документе предусмотрены исключения по дивидендам и процентам для правительств и государственных компаний.

Соглашение об исключении двойного налогообложения позволяет физическим и юридическим лицам, которые являются налоговыми резидентами одной страны, но получают доход в другом государстве, платить налог с него лишь в одной стране либо в обеих, но по сниженной ставке.

Статс-секретарь — замглавы Минфина Алексей Сазанов, который подписал документ с российской стороны, заявил о важности создания комфортных условий для развития инвестиционных и торгово-экономических связей, в том числе в налоговой сфере. Он напомнил, что в 2023 году Россия подписала соответствующее соглашение с Оманом.

«Рассчитываем, что соглашение с Малайзией будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах и привлечению взаимных инвестиций», — заявил Сазанов.

Сейчас между странами действует соглашение 1987 года между правительствами СССР и Малайзии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.

В октябре Сазанов заявил, что Минфин начинает переговоры по соглашениям об избежании двойного налогообложения с дружественными странами. Документ в базовой редакции предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж в размере 10%. Замминистра говорил, что это увязано со ставками, которые Минфин предлагает в специальных административных районах (САР) для тех, кто переехал туда из иностранных юрисдикций.

По словам статс-секретаря, необходимо не допустить повторения ситуации, когда бизнес использует зарубежные юрисдикции прежде всего для получения пониженных налоговых ставок, учреждая там холдинговые компании. Сазанов подчеркивал, что условия новых соглашений должны способствовать притоку иностранных инвестиций и не приводить к уменьшению национальной налоговой базы.

В августе президент Владимир Путин приостановил действие отдельных положений договоров по налогообложению с недружественными странами, включая США. Несмотря на приостановку большинства положений, некоторые из них продолжают действовать, включая возможность зачета в одной стране подоходного налога, который был выплачен в другом государстве.