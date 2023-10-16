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Минфин раскрыл формулу соглашений по налогам для дружественных стран

Минфин сообщил о начале переговоров по налогообложению с дружественными странами
Минфин начал переговоры по подписанию новых или переподписанию существующих соглашений об избежании двойного налогообложения с дружественными странами. Новые условия предполагают ставку в 10% на дивиденды, проценты и роялти
Фото: Tim Hall / moodboard / Global Look Press
Фото: Tim Hall / moodboard / Global Look Press

Минфин начинает переговоры по соглашениям об избежании двойного налогообложения (СИДН) с дружественными странами, сообщил «Ведомостям» статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов.

В базовой редакции соглашение предполагает ставки на выплаты дивидендов, процентов и роялти за рубеж в размере 10% (формула 10-10-10). «Это увязано со ставками, которые мы предлагаем в САР (специальные административные районы. — РБК) для тех, кто туда переехал из иностранных юрисдикций», — пояснил Сазанов.

По его словам, основной принцип кампании Минфина по заключению СИДН — не допустить повторения ситуации, когда бизнес использует иностранные юрисдикции прежде всего для получения пониженных налоговых ставок, учреждая там холдинговые компании. Сазанов уточнил, что условия новых соглашений должны быть обоснованы и отвечать поставленным задачам: способствовать повышению притока иностранных инвестиций и не приводить к уменьшению национальной налоговой базы.

«Механизм [начала переговоров] работает так: к нам поступают обращения от бизнес-объединений с предложением подписать или донастроить то или иное соглашение. Ему сопутствует определенная аргументация, например, о росте торгового оборота с конкретной страной, удобстве ее использования при переориентации с западных рынков на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона или Ближнего Востока», — пояснил Сазанов.

Он подчеркнул, что для конкретных видов бизнеса возможны отдельные льготы, но в ведомстве точно не готовы делать исключения для холдинговых компаний с иностранным капиталом, которые регистрируются только для получения преференций по налогам.

Соглашение об исключении двойного налогообложения позволяет юридическим и физическим лицам, выступающим налоговыми резидентами одной страны, но получающим доход в другом государстве, уплачивать налог с него лишь в одной стране либо в обеих, но по сниженной ставке. При отмене соглашения избежать двойного налогообложения в случае работы или получения дохода в «недружественных» странах не получится.

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В статье отмечается, что Минфин начал кампанию по пересмотру налоговых отношений со странами, которые не присоединились к санкциям против России, летом прошлого года. Пока успешно завершились только переговоры с Оманом. Его условия соответствуют базовой формуле 10-10-10. Соглашение устанавливает общую ставку налога на доходы в виде дивидендов в размере 15%, но ее уровень снижается до 10%, если организация в течение года владеет не менее 20% капитала компании, которая производит выплаты. Ставка налога на процентные доходы и роялти установлена в размере 10%. Отдельные льготы предусмотрены для госструктур и госкомпаний.

Минфин запланировал пересмотреть СИДН с Малайзией, Турцией и ОАЭ осенью прошлого года. По словам Сазанова, сейчас переговоры ведутся только с Эмиратами, при этом стороны не близки к окончательному решению.

В августе Forbes писал, что соглашение с Малайзией находится в высокой стадии готовности и его могут подписать в том же месяце, но пока Минфин об этом не объявлял. В конце сентября Сазанов рассказал изданию, что переговоры с Турцией приостановлены, поскольку страна не проявила интереса к переподписанию СИДН.

В начале августа Россия частично приостановила действие соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 недружественными странами.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Минфин Алексей Сазанов двойное налогообложение соглашения
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