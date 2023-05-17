В Польше раскрыли мошенническую схему ввоза украинского зерна

Польская прокуратура установила, что некоторые импортеры ввозили в страну украинское техническое зерно, которое потом продавали как кормовое или продовольственное. Против пяти компаний начали следственные действия

Фото: Алексей Фурман / Getty Images

В Польше инициировали проверку импортеров и брокеров после сообщений о том, что они могли ввозить в страну украинское техническое зерно, которое используется для промышленной переработки на другие продукты, под видом продовольственного, передает Business Insider (BI).

Как писала в начале мая Rzeczpospolita, польская прокуратура пришла к выводу, что украинское зерно, импортированное как техническое, практически не проходило пограничного контроля и продавалось как фуражное (предназначенное для вскармливания скота) или продовольственное. Среди пострадавших оказались известные польские производители муки.

Глава Национальной фискальной администрации (KAS) Бартош Збаращук сообщил BI, что власти проверили 16 компаний, «в отношении которых есть сомнения относительно того, что они делали с техническим зерном». В отношении пяти фирм начали следственные действия. Их названия Збаращук не привел.

«Возможно, мы проверим всех импортеров, которые ввозили техническое зерно из Украины в 2022 и 2023 годах», — допустил глава KAS. По данным BI, речь идет о 90 организациях. Всего с начала 2022 года Польша импортировала около 103 тыс. т технического зерна, сообщает издание.

«Сейчас мы ведем семь совместных производств. В общей сложности речь идет о нескольких миллионах килограммов зерна, установлено несколько десятков субъектов. Это компании, которые ввозили товары в Польшу, и те, которые потом ими торговали», — рассказывала в начале мая представитель ведомства Анна Бернат-Ложанская.

Весной Польша, Венгрия, Болгария и Словакия ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры. Украинское зерно в этих странах скопилось на фоне беспошлинного режима ввоза украинской сельхозпродукции, который в середине 2022 года ввел ЕС. После этого Европейская комиссия запретила поставки в эти пять стран пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до 5 июня (соседние с Украиной государства попросили продлить меру до конца года). Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным. Одновременно со вступлением в силу мер Еврокомиссии страны обязались снять ограничения, которые они вводили самостоятельно.