В Польше объяснили, почему поставили под угрозу «спасательный круг» Киева

Запрет Варшавы на импорт украинского зерна связан с желанием правящей в стране партии «Право и справедливость» не оттолкнуть избирателей перед предстоящими осенью парламентскими выбора, сообщает агентство

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Польша запретила импорт украинского зерна на свою территорию, чтобы не оттолкнуть избирателей перед предстоящими осенью парламентскими выборами, сообщает Bloomberg со ссылкой на польского чиновника.

Страны Восточной Европы поставили под угрозу «экономический спасательный круг» для Украины, отмечает агентство. Варшава ввела запрет на импорт украинского зерна в прошлом месяце после нескольких недель протестов польских фермеров из-за избытка зерна, вызвавшего обвал цен. Ее примеру последовали Венгрия, Словакия и Болгария.

Хотя правящая в Польше партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS) сохраняет лидерство по результатам опросов, раздробленность политического ландшафта может ослабить власть, пишет Bloomberg. После того как консерваторы пришли к власти в 2015 году, фермеры были оплотом PiS на выборах.

Одним из толчков к решению послужил рост поддержки в опросах правой евроскептической партии «Конфедерация», разделяющей напряжение в обществе из-за притока украинских беженцев и неограниченной военной помощи Киеву. Согласно опросу Kantar, проведенному 14-19 апреля, партия Качиньского опережает оппозиционную «Гражданскую платформу» Дональда Туска — 35% против 27%. «Конфедерацию» поддерживают 7%, около 15% не определились.

Качиньский, комментируя запрет на импорт, отмечал, что «жесткое решение» в конечном итоге поможет Киеву. «Не в интересах наших друзей, чтобы Польша погрузилась в кризис и чтобы здесь к власти пришли люди, которые изменят политику поддержки Украины», — говорил он.

Польские фермеры продолжают протестовать на пограничных переходах против потока украинского зерна. Один из лидеров «Конфедерации» Роберт Винницкий присоединился к протестующим, возложив ответственность за ситуацию на «Право и справедливость».

В конце апреля ЕК достигла соглашения с пятью странами ЕС, пострадавшими от увеличения поставок украинской сельхозпродукции по «коридорам солидарности» — Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией. Речь идет об отказе стран от односторонних ограничений, введении исключительных защитных мер для пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также о пакете помощи пострадавшим фермерам в размере €100 млн. Летом прошлого года Евросоюз ввел беспошлинный режим на ввоз украинской продукции до 5 июня 2023 года.