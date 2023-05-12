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Граничащие с Украиной страны призвали ЕС продлить запрет на импорт зерна

Граничащие с Украиной страны призвали ЕС продлить запрет на импорт зерна до конца года
Соседние с Украиной страны призвали ЕС разрешить им не импортировать украинское зерно как минимум до конца года. Нынешнее соглашение действует до 5 июня. Ранее 12 других стран ЕС раскритиковали эту договоренность
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Приграничные с Украиной страны требуют продлить истекающий запрет на ввоз украинского зерна как минимум до конца года, сообщил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, говорится на странице ведомства в Twitter.

Ранее Еврокомиссия получила письмо от 12 стран ЕС. Они раскритиковали соглашение по украинскому зерну, согласно которому пяти приграничным восточноевропейским государствам было разрешено запретить импорт украинского зерна на свои рынки, но при этом они должны осуществлять его транзит на рынки других европейских стран. Кроме того, стало известно, что Еврокомиссия отложила финансовую поддержку в размере €100 млн для пострадавших из-за импорта украинского зерна фермеров стран Восточной Европы, сообщил Теллюс.

В связи с этим Теллюс организовал онлайн-встречу с министрами сельского хозяйства Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии. «У нас складывается впечатление, что другие страны ЕС, в том числе те 12, которые подписали письмо, не очень хорошо знакомы с тем, что происходит в приграничных [с Украиной] странах», — отметил он.

В связи с этим пять стран — Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия — решили направить совместное письмо другим странам ЕС. По словам Теллюса, это письмо будет содержать три важных элемента. «Во-первых, мы призовем к европейской солидарности: расходы на помощь Украине должны нести все страны. Во-вторых, мы попросим продлить запрет на ввоз зерна в ЕС — как минимум до конца года. В-третьих, мы призовем как можно скорее принять решение о финансовой помощи сельскому хозяйству наших стран», — сказал министр.

Ранее Politico со ссылкой на копию письма сообщила, что 12 стран ЕС потребовали от Еврокомиссии разъяснений по сделке. По данным издания, письмо подписали те 12 стран, куда зерно поступает транзитом через те пять государств, в отношении которых ранее была достигнута договоренность. Среди подписавшихся — Австрия, Германия, Словения, Франция и Эстония. В совместном письме 12 стран говорится, что Еврокомиссия заключила соглашение, не проконсультировавшись с ними.

Позже представитель ЕК подтвердил получение письма и сообщил, что на него ответят «в установленном порядке», пишет Euronews. «Для нас очень важно, чтобы Украина могла продолжать экспортировать свое зерно», — отметили в Еврокомиссии.

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ЕК запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию в начале мая. Ограничительные меры будут действовать до 5 июня. Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным.

На такой шаг ЕК пошла после того, как Польша, Венгрия, Болгария и Словакия самостоятельно ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры. Украинское зерно в этих странах скопилось на фоне беспошлинного режима ввоза украинской сельхозпродукции, который ввел ЕС. В рамках заключенной в начале мая сделки эти пять стран обязались отменить меры, которые они ввели самостоятельно.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
зерно ЕС Польша Болгария Румыния Словакия Венгрия Украина
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