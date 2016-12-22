Кудрин раскрыл спонсоров Европейского университета в Петербурге

По словам главы Счетной палаты, входящего в попечительский совет вуза, университету в период борьбы за возвращение лицензии помогли в том числе Абрамович, Потанин и Гуцериев

Алексей Кудрин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал среди наиболее важных спонсоров Европейского университета в Санкт-Петербурге Романа Абрамовича, Владимира Потанина и Михаила Гуцериева. Как передает «Интерфакс», на церемонии открытия учебного года Кудрин, который является членом попечительского совета этого вуза, поблагодарил предпринимателей за помощь в период борьбы за восстановление лицензии университета.

«Мне хотелось бы поблагодарить частных лиц, которые оказывали нам поддержку в эти непростые полтора года», — заявил Кудрин. «Я хотел бы выделить трех человек: это Михаил Гуцериев, Роман Абрамович и Владимир Потанин», — добавил он.

Во время церемонии со сцены было зачитано приветствие помощника президента Андрея Фурсенко, которому представители вуза также выразили благодарность за поддержку.​ Выступил и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, который является председателем попечительского совета университета.

В 2016 году Рособрнадзор заявил о 120 нарушениях в Европейском университете, которые ведомство посчитало неисправленными даже после того, как вуз отчитался об их устранении. В марте 2017 года лицензия вуза на ведение образовательной деятельности была аннулирована, ему не удалось ее восстановить в суде. Спустя несколько месяцев университет подал заявку на новую лицензию, Рособрнадзор отказал ему, заявив, что в вузе нет спецмебели для занятий по некоторым предметам и оборудования для людей с ограниченными возможностями. В августе текущего года Рособрнадзор вернул вузу лицензию, и университет начал приемную кампанию.

Помимо борьбы за лицензию университет также пытался отстоять аренду Малого мраморного дворца, в котором размещался. Договор аренды был расторгнут в январе прошлого года, университет проиграл суд, и через год здание вернули петербургским властям.

В связи с проблемами Европейский университет изменил статус и стал научно-исследовательским институтом.