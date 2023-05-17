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CNN сообщил о воздушных ударах России по «центрам управления» в Киеве

CNN: командные и центры управления в Киеве попали под воздушные удары
Российские военные нацелились на командные центры в Киеве и другие важные объекты, сообщил CNN американский военный чиновник. Минобороны накануне сообщило, что нанесло удар по комплексу ПВО Patriot в Киеве
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Вооруженные силы России нацелились на командные центры в Киеве и центры управления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского военного чиновника.

По его словам, российские военные предпринимают более масштабные воздушные атаки. Он добавил, что российские атаки также нацелены на то, чтобы подавить и сбить с толку силы украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне, 16 мая, военные администрации Киева и Киевской области сообщили о работе системы ПВО. Местные СМИ, в том числе УНИАН и «Суспiльне», передавали, что в Киеве слышны сильные взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что несколько взрывов произошло в Соломенском районе, где было повреждено здание, а в Шевченковском, на территории зоопарка, упали обломки ракеты. Падение обломков также зафиксировали в Оболонском и Дарницком районах.

По словам главы военной администрации Сергея Попко, атака на город стала «исключительной по своей плотности». Он отметил, что за короткий временной промежуток было зафиксировано «максимальное количество атакующих ракет».

К жителям Киева обратился глава офиса президента Украины Андрей Ермак, попросив не выкладывать видео работы ПВО.

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В тот же день Минобороны России сообщило, что американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве был поражен ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Источник «РИА Новости» 17 мая уточнил, что удар нанес российский МиГ-31К из воздушной засады.

Российское Минобороны неоднократно заявляло, что не наносит удары по гражданским объектам. Своими целями оно называло объекты военного управления, ОПК Украины и связанную с ними энергетическую инфраструктуру.

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Украина Россия атаки командные центры
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