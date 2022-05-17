В МИДе отказались «доставить Западу удовольствие» выходом из акта с НАТО

Москва не выйдет из основополагающего акта Россия — НАТО, несмотря на «провокационную возню» стран альянса, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. По его мнению, на Западе относятся к этому документу с пренебрежением

Вид на здание МИДа (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press )

Москва не собирается отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире канала «Россия 24». Замминистра считает, что страны Запада пренебрежительно относятся к этому документу и занимаются «провокационной возней» с целью вывести Россию из равновесия. «И при этом друг с другом обсуждают, а что же такое основополагающий акт и выйдет ли в конечном итоге Россия из него. Нет, мы такого удовольствия им не доставим», — заверил он (цитата по «РИА Новости»).

Россия слышит, что на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июне в Мадриде, члены альянса собираются принять обновленную стратегическую концепцию, а также решение о дополнительном развертывании сил и средств на восточном фланге, добавил Рябков. В то же время, по его словам, внутри блока идет «парадоксальное внутреннее обсуждение» того, будет ли это соответствовать положениям акта.

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО был подписан в Париже 27 мая 1997 года. Документ предусматривал проведение встреч и учреждение постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе, а также информационного бюро и военной миссии альянса в Москве. Осенью 2021 года, после того как НАТО сократило численность миссии России в Брюсселе, российская сторона приостановила деятельность военной миссии альянса в Москве и работу представительства России при организации.

25 февраля, на следующий день после начала российской военной операции на Украине, Североатлантический альянс заявил, что Россия «отвергла путь дипломатии и диалога», предлагаемый НАТО, а ее действия стали «вопиющим отказом от принципов, закрепленных в Основополагающем акте Россия — НАТО».

В начале февраля представитель МИДа Мария Захарова назвала акт Россия — НАТО «фактически единственным на данный момент «оставшимся в живых» инструментом военной сдержанности в Европе» и призвала страны НАТО не забывать о нем, когда они разрабатывают планы по усилению в регионе. В блоке в ответ заявили, что соглашение продолжает существовать, но «не помешает нам делать то, что мы должны делать».

Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29–30 июня. По данным источников Reuters, члены альянса могут либо до, либо во время этой встречи одобрить заявки Швеции и Финляндии на вступление в блок. До присоединения скандинавских стран к альянсу НАТО может усилить присутствие в балтийском регионе, говорил генсек Йенс Столтенберг.