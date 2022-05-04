В НАТО заявили, что акт с Россией «не сдержит» действия альянса

Фото: Ralf Hirschberger / dpa / Global Look Press

Основополагающий акт Россия — НАТО существует, но он не сможет сдержать тех действий, которые должен осуществить альянс, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Его слова приводит Financial Times

«Акт Россия-НАТО все еще существует. Но ничто из того, что мы должны сделать, не будет сдерживаться его содержанием», — сказал Бауэр.

По его словам, блок придерживается мнения, что соглашение продолжает существовать, но «не помешает нам делать то, что мы должны делать».

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