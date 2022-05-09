Путин заявил, что России не дали решить ситуацию на Украине миром

Россия хотела решить ситуацию на Украине мирным путем, но ей не дали шанса, заявил Путин. На параде Победы он напомнил, что Россия предложила заключить договор о гарантиях безопасности, однако Запад не захотел услышать Москву

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия хотела бы решить ситуацию на Украине миром, но ей не дали такой возможности, заявил президент Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, отцом погибшего командира батальона ДНР «Спарта» Владимира Жоги.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно бы, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», — сказал он.

Путин в очередной раз выразил уверенность, что военная операция на Украине достигнет заявленных результатов.

Ранее во время выступления на параде Победы глава государства напомнил, что Россия в декабре 2021 года предложила НАТО и США заключить договор о гарантиях безопасности и призывала Запад к честному диалогу, к поиску компромисса и к учету интересов друг друга.

«Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы», — отметил Путин.

По его словам, Украина готовилась к «карательной операции» на Донбассе, к вторжению в Крым, также Киев открыто говорил о возможном приобретении ядерного оружия, тогда как НАТО начала «активное военное освоение» прилегающих к России территорий.

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Он подчеркнул, что военная спецоперация на Украине была единственной возможностью для России упредить агрессию против собственной территории.

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