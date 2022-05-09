Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 14:57
Как прошли Парады Победы в российских городах. Фоторепортаж Общество, 14:56 
Путин встретился с отцом командира батальона ДНР «Спарта» Политика, 14:54
Чемпион ОИ назвал ужасным и шокирующим выступление Степановой в Кремле Спорт, 14:51
Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Винокуру и Петросяну Политика, 14:43
Путин заявил, что России не дали решить ситуацию на Украине миром Политика, 14:29
Минстрой начал оценку затрат на восстановление Донбасса Политика, 14:23
Новак сообщил о появлении новых покупателей российской нефти Бизнес, 14:15
Россиянка Касаткина с победы стартовала на теннисном турнире в Риме Спорт, 14:11
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-канала «Роскосмоса» Технологии и медиа, 14:08
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 14:08
В Италии оценили траты на содержание задержанного имущества россиян Политика, 13:58
МИД назвал «беззаконием» идею Борреля о передаче Украине резервов России Политика, 13:53
Кадыров заявил, что в Грозном назовут улицу в честь бывшего главы ДНР Политика, 13:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил, что России не дали решить ситуацию на Украине миром

Россия хотела решить ситуацию на Украине мирным путем, но ей не дали шанса, заявил Путин. На параде Победы он напомнил, что Россия предложила заключить договор о гарантиях безопасности, однако Запад не захотел услышать Москву
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия хотела бы решить ситуацию на Украине миром, но ей не дали такой возможности, заявил президент Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, отцом погибшего командира батальона ДНР «Спарта» Владимира Жоги.

«Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно бы, этот шанс использовали бы. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто», — сказал он.

Путин в очередной раз выразил уверенность, что военная операция на Украине достигнет заявленных результатов.

Ранее во время выступления на параде Победы глава государства напомнил, что Россия в декабре 2021 года предложила НАТО и США заключить договор о гарантиях безопасности и призывала Запад к честному диалогу, к поиску компромисса и к учету интересов друг друга.

Путин на параде Победы назвал операцию на Украине «упреждающим отпором»
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать, а это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы», — отметил Путин.

По его словам, Украина готовилась к «карательной операции» на Донбассе, к вторжению в Крым, также Киев открыто говорил о возможном приобретении ядерного оружия, тогда как НАТО начала «активное военное освоение» прилегающих к России территорий.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как менеджменту защититься в кризисной ситуации
Инструкции
Pro
Фото: Sam Lion / Pexels СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России
Статьи
Pro
Фото: Sam Greenwood / Getty Images Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать
Инструкции
Pro
Фото: Carl Court / Getty Images Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора
Статьи
Pro
Фото: Aitor Alcalde / Getty Images Как наказать работника за проступок
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему импортозамещение ПО в России пойдет путем белорусской креветки
Статьи
Pro
Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года
Статьи
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи

Он подчеркнул, что военная спецоперация на Украине была единственной возможностью для России упредить агрессию против собственной территории.

Материал дополняется

Материалы к статье
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Виктория Тютина Виктория Тютина
Владимир Путин Россия Украина
Материалы по теме
Путин на параде Победы назвал операцию на Украине «упреждающим отпором»
Политика
Мединский сообщил о продолжении переговоров с Украиной
Политика
Путин призвал не допустить повторения глобальной войны
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter