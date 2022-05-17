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«Коммерсантъ» узнал об удешевлении нацпроекта по развитию электроники

Проект, рассчитанный до 2030 года, может потребовать не 3,2 трлн руб., как планировалось ранее, а 2,74 трлн руб. Часть поступлений могут пойти от введения маркировки электроники и утильсбора

Согласно последней версии нацпроекта по развитию электронной промышленности в России до 2030 года, его реализация обойдется в 2,74 трлн руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. В середине апреля газета писала, что, по предварительной концепции, нацпроект может обойтись в 3,2 трлн руб.

Источник газеты в правительстве сообщил, что последняя версия нацпроекта была одобрена премьер-министром Михаилом Мишустиным 12 мая.

Из необходимых 2,74 трлн руб. 940,7 млрд уже предусмотрены в бюджете, 901,6 млрд необходимо выделить и еще 904 млрд руб. планируется привлечь из внебюджетных источников.

В нацпроект входят четыре федеральных проекта:

  • «Развитие технологий производства электроники» (247,2 млрд руб.);
  • «Подготовка кадров» (443 млрд руб.);
  • «Развитие инфраструктуры производства гражданской электроники» (880,7 млрд руб.);
  • «Прикладные исследования, разработка и внедрение» (1,174 трлн руб.).

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Кураторами разработки нацпроекта выступали замглавы Минпромторга Василий Шпак, замглавы Минцифры Андрей Заренин, вице-премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко. В обоих министерствах «Коммерсанту» отказались комментировать нацпроект, в аппарате Чернышенко не ответили на запрос, представитель Борисова сказал, что документ на утверждении у премьера.

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Согласно концепции нацпроекта, пишет издание, финансирование в том числе может поступить за счет введения маркировки и утилизационного сбора на электронику.

На портале нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке электроники. Под эксперимент попадут в том числе электрические трансформаторы, пульты, консоли, лампы накаливания, полупроводниковые приборы, светильники, фонари, новогодние гирлянды, светодиоды.

По словам главы АНО «Консорциум Светотехника» Ольги Грековой, идея маркировки светотехники обсуждалась еще с 2019 года в качестве способа снизить количество контрафакта. С 2021 года также получила развитие и инициатива ввода утильсбора, добавила она. «Отрасль была не готова к такому проекту, поэтому Минпромторг решил сначала ввести маркировку светотехники и узкой номенклатуры радиоэлектроники, а в последующем дополнять список», — пояснила Грекова.

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Фото:Wang He / Getty Images

Источники «Коммерсанта» утверждают, что в список облагаемых утильсбором товаров может попасть потребительская электроника и вычислительная техника, что приведет к повышению конечной стоимости продукции.

В Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, объединяет Apple, Google, Samsung, Dell, «М.Видео») выступили против введения утильсбора. Там указали на то, что это отразится на конечной цене товаров, а также подчеркнули, что поступления от утильсбора должны идти именно на утилизацию, а не на другие цели.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
электроника маркировка утильсбор нацпроекты
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