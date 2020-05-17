В Пуэрто Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государтсва Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
Согласно законопроекту, голосование назначено на 3 ноября в день всеобщих выборов на острове.
«Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!» — написала в Twitter губернатор.
Сейчас у Пуэрто-Рико статус «неинкорпорированной организованной территории». Он означает, что остров находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Действие американской Конституции на его территории ограничено. В конгрессе Пуэрто-Рико представлен только одним делегатом, у которого нет права голоса. Он также участвует в праймериз в рамках выборов президента, но не посылает своих представителей в коллегию выборщиков.