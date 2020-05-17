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Политика ,  
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В Пуэрто Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Голосование запланировано на 3 ноября. Сейчас Пуэрто-Рико является территорией, которая находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью
Ванда Васкес Гарсед
Ванда Васкес Гарсед (Фото: Carlos Giusti / AP)

Губернатор свободно ассоциированного государтсва Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.

Согласно законопроекту, голосование назначено на 3 ноября в день всеобщих выборов на острове.

«Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!» — написала в Twitter губернатор.

Сейчас у Пуэрто-Рико статус «неинкорпорированной организованной территории». Он означает, что остров находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Действие американской Конституции на его территории ограничено. В конгрессе Пуэрто-Рико представлен только одним делегатом, у которого нет права голоса. Он также участвует в праймериз в рамках выборов президента, но не посылает своих представителей в коллегию выборщиков.

Как уточняет La nacion, в бланке для голосования будет указан только один вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто Рико в состав США. Издание отмечает, что для его присоединения к территории Соединенных Штатов результаты референдума, в частности, должен одобрить конгресс.

Материал дополняется.

Теги: США, Пуэрто-Рико, референдум
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