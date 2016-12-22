В конгресс внесли проект закона о принятии в США 51-го штата

Конгресс США рассмотрит проект закона о принятии в состав государства на правах 51-го штата острова Пуэрто-Рико. Соответствующий законопроект внесли в парламент полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон (имеет только совещательный голос) и 37 конгрессменов, представляющих Республиканскую (22) и Демократическую (15) партии.
«Сегодня исторический день. Я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико», — заявила Гонсалес-Колон, поблагодарив поддержавших ее членов конгресса.
По словам представителя Пуэрто-Рико, остров, 525 лет назад колонизированный испанцами и 120 лет назад перешедший к США, остается старейшей в мире колонией. «Нет никаких причин ждать дольше, чтобы положить конец неравноправию американцев, проживающих в Пуэрто-Рико», — уверена Гонсалес-Колон.
В случае принятия закона палата представителей и сенат должны будут создать специальную комиссию, которая займется решением проблем, связанных с вхождением Пуэрто-Рико в состав США. После этого конгресс должен будет отменить ранее принятые в отношении острова законы, и не позднее 1 января 2021 года Пуэрто-Рико вместе с прилегающими к нему мелкими островами может быть провозглашен 51-м штатом США.
В настоящее время остров, перешедший под контроль США после Испано-американской войны 1898 года, считается свободно ассоциированным с США государством в статусе неинкорпорированной организованной территории. В соответствии с действующим законодательством более 3 млн жителей Пуэрто-Рико имеют гражданство США, однако не участвуют в выборах президента (только в праймериз: в 2016 году на острове их выиграли Хиллари Клинтон от демократов, и Марко Рубио от республиканцев) и не имеют полноценного представительства в конгрессе.
В 2012 году на Пуэрто-Рико был проведен референдум, в результате которого 54% голосов было отдано за изменение статуса острова. При выборе вариантов нового статуса большинство проголосовало за вхождение в США на правах штата. В прошлом году на острове прошел очередной референдум: по его итогам, за обретение прав штата было отдано более 97% голосов.