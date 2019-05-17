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Политика ,  
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Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой
В российском посольстве заявили, что проверкам подверглись только 8% судов, следовавших через Керченский пролив. По данным FT, за год после появления Крымского моста обработка грузов в Мариуполе и Бердянске снизилась вдвое
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Российское посольство в Великобритании заявило, что британская газета Financial Times проигнорировала официальную статистику по судоходству в Керченском проливе в материале о потерях украинской экономики из-за Крымского моста.

По данным посольства, с апреля 2018-го по апрель 2019-го года через Керченский пролив прошли 25,5 тыс. кораблей, 8% которых проинспектировали. «Из числа обследованных 43% направлялись в/из российских, а не украинских портов», — говорится в сообщении.

В дипмиссии не уточнили, сколько из проинспектированных кораблей были украинскими или следовали в порты на территории Украины.

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Большую часть проверок проводят на якорных стоянках, в среднем инспекция занимает менее часа, утверждают в российском посольстве в Великобритании. «Строительство Керченского моста высотой 35 метров, не привело к сколько-нибудь заметному ухудшению навигационных условий, так как глубина пролива (9,5 м) не позволяет проходить по нему высоким (и, следовательно, тяжелым) кораблям», — заявили дипломаты. В посольстве отметили, что Керченский пролив остается открытым в том числе и для украинских военных кораблей, если они выполнят «неизменную с советских времен» процедуру уведомления.

«Мы были поражены необычайно низким уровнем журналистики, продемонстрированным в вашем материале о Крымском мосту от 17 мая», — добавили дипломаты.

Ранее газета Financial Times сообщила, что из-за сооружения Крымского моста украинские суда страдают от постоянных задержек, а убытки портов и региона составили $400 млн.

Издание отмечает, что задержки при прохождении под Крымским мостом связаны с особенностями конструкции сооружения, под которым могут проходить только суда с максимальной высотой в 35 м, а также усиления «инспекций и задержаний» со стороны российского флота и береговой охраны.

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В апреле глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что российские пограничники намеренно затягивают досмотры судов, следующих в украинские порты и «создают искусственную очередь».

В российском МИДе говорили, что процедура для получения разрешения на проход через пролив, установленная в российском законодательстве, почти идентична правилам, которые украинские власти ввели во времена, когда контролировали проход по проливу.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Посольство России в Великобритании, Крымский мост
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