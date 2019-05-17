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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн
Несмотря на ужесточение санкций США, власти Венесуэлы только за последние две недели продали 13,7 т золота
Фото: Umit Bektas / Reuters

Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Продажи были проведены в обход санкций США, уточняет агентство.

По данным агентства, 9,7 т драгоценного металла продали 10 мая, а 13 мая еще 4 т. Всего же с начала апреля Венесуэла продала 23 т золота. Один из собеседников агентства заявил, что вырученные средства пойдут на финансирование импорта через внешнее торговое представительство страны.

Таким образом золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет объема в $7,9 млрд. ЦБ страны оперативно не ответил на запрос Bloomberg.

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Золото Венесуэлы стало российским госдолгом

Кто стал покупателем Bloomberg не уточняет. Ранее Венесула продавала золото компаниям из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, по данным агентства, спустя два месяца после визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Турцию, в этой стране появилась компания Sardes, которая впоследствии вывезла из Боливарианской Республики золото на $900 млн.

В конце января, после того как спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом, Банк Англии заблокировал хранящиеся в нем золотые запасы Каракаса на сумму в $1,2 млрд, сообщал Bloomberg. По словам руководителя Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова, речь идет о 80 т золота.

В середине апреля Вашингтон ввел санкции против венесуэльского Центробанка. Советник президента США Джон Болтон назвал новые санкции предупреждением «всем внешним участникам, включая Россию».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла, Золото
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