Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении мероприятий, связанных с инаугурацией новоизбранного главы государства. Документ размещен на сайте президента.

В частности, он создал оргкомитет для проведения церемонии, который должен в двухдневный срок утвердить план по организации и проведению мероприятий.

Согласно документу, МИД Украины поручено пригласить иностранные делегации для участия в церемонии, МВД должно принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка.

Кабмин и государственное управление делами, согласно тексту указа, отвечают за финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий, а Государственный комитет телевидения и радиовещания — за освещение инаугурации в СМИ.