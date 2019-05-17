ОСК пообещала новую систему ПВО на «Адмирале Кузнецове» после ремонта

На авианесущем крейсере, получившем повреждения из-за падения башенного крана в октябре, появится новая система ПВО. Также будут проведены работы по модернизации авиакрыла

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в ходе модернизации получит новую систему противовоздушной обороны (ПВО) и новые энергетические элементы, сообщил в интервью «Звезде» глава Объединенной строительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Это новая компонентная база, новые возможности, новая связь, новая система ПВО, обновленная энергетика с точки зрения выхода на максимальные скорости», — указал он. Рахманов добавил, что будут проведены работы, сопряженные с модернизацией авиакрыла.

В марте Рахманов говорил, что ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» будут завершены в 2021 году. Министр обороны России Сергей Шойгу в апреле уточнял, что ремонт и модернизацию крейсера планируется завершить до конца 2020 года.

В конце октября 2018 года на судоремонтном заводе в Мурманске из-за аварии в плавдоке ПД-50 на палубу крейсера упал 70-тонный башенный кран, который повредил палубу корабля и его корпус. Плавдок в результате затонул, Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. В ОСК позднее заявили, что комиссия насчитала 52 повреждения, их устранение обойдется в 70 млн руб. В середине ноября замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что все необходимые работы на авианесущем крейсере были выполнены в полном объеме.