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Политика ,  
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ОСК пообещала новую систему ПВО на «Адмирале Кузнецове» после ремонта
На авианесущем крейсере, получившем повреждения из-за падения башенного крана в октябре, появится новая система ПВО. Также будут проведены работы по модернизации авиакрыла
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» (Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в ходе модернизации получит новую систему противовоздушной обороны (ПВО) и новые энергетические элементы, сообщил в интервью «Звезде» глава Объединенной строительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Это новая компонентная база, новые возможности, новая связь, новая система ПВО, обновленная энергетика с точки зрения выхода на максимальные скорости», — указал он. Рахманов добавил, что будут проведены работы, сопряженные с модернизацией авиакрыла.

В марте Рахманов говорил, что ремонт и модернизация «Адмирала Кузнецова» будут завершены в 2021 году. Министр обороны России Сергей Шойгу в апреле уточнял, что ремонт и модернизацию крейсера планируется завершить до конца 2020 года.

Политика
Минобороны отчиталось о ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов»

В конце октября 2018 года на судоремонтном заводе в Мурманске из-за аварии в плавдоке ПД-50 на палубу крейсера упал 70-тонный башенный кран, который повредил палубу корабля и его корпус. Плавдок в результате затонул, Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. В ОСК позднее заявили, что комиссия насчитала 52 повреждения, их устранение обойдется в 70 млн руб. В середине ноября замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что все необходимые работы на авианесущем крейсере были выполнены в полном объеме.

«Адмирал Кузнецов» в феврале 2017 года прибыл в Североморск из Средиземного моря. Во время похода он потерял два палубных истребителя, с ними произошли аварии при заходе на посадку.

Автор: Юлия Выродова
Теги: «Адмирал Кузнецов», модернизация, Крейсер
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