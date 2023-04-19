Верховный суд: число дел о насилии к представителям власти стало рекордным за 6 лет

Число дел о насилии к представителям власти достигло максимума за 6 лет

По сравнению с 2021 годом число приговоров за насилие по отношению к представителю власти в 2022 году выросло почти на 10%. Подавляющее большинство дел возбуждаются за применение неопасного насилия

Фото: Алена Кондюрина для РБК

Число людей, осужденных за применение насилия к представителям власти, стало максимальным за последние шесть лет, побив прошлогодний рекорд, следует из опубликованной 19 апреля статистики судебного департамента при Верховном суде за 2022 год. Всего по соответствующей ст. 318 УК в прошлом году осудили 8261 человека против 7523 в 2021 году.

Из всех осужденных по этой статье в 2022 году в отношении 7638 человек приговор вынесен по ч. 1 (применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни или здоровья). В прошлом году по той же части осудили 6910 человек — это стало рекордным показателем за пять лет, превысив цифры 2020-го на 16,4%.

Еще 623 человека в прошлом году были осуждены по ч. 2 (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья) против 613 человек в 2021 году.

Кроме того, по сравнению с 2021 годом выросло число осужденных по ч. 2 и 3 ст. 321 УК (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы). По ч. 2 этой статьи (насилие, неопасное для жизни или здоровья) в прошлом году осудили 341 человека (против 257 годом ранее). По ч. 3 (насилие, совершенное организованной группой, либо опасное для жизни или здоровья) приговор вынесли в отношении 35 человек (в 2021 году — 26 человек).

При этом число приговоров по ч. 1 ст. 321 УК (неопасное для жизни или здоровья насилие в отношении осужденного) сократилось по сравнению с прошлым годом: в 2022 году виновными были признаны 24 человека, тогда как в 2021 году — 37.

В 2022 году продолжилась тенденция сокращения числа приговоров по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Если в 2020 году было вынесено 8,7 тыс. приговоров, то в 2021 году — 6,7 тыс., а в 2022 году — 4,6 тыс. (4621).

Накануне пленум Верховного суда разъяснил, что именно считается оскорблением представителя власти. В проекте постановления, который суд одобрил и направил в редакционную комиссию, говорится, что таким оскорблением считается то, которое было выражено в неприличной форме и озвучено публично. Под это определение подпадают в том числе высказывания в общественных местах, во время массовых мероприятий, а также те, которые размещены в СМИ, на сайтах, блогах или форумах, «открытых для широкого круга».