Киев сообщил, что нашел 160 детей, которые считались вывезенными в Россию
Украинские полицейские в сотрудничестве с немецкими правоохранителями нашли в Германии 161 украинского ребенка, которых Киев считал вывезенными в Россию и Белоруссию. Об этом сообщил глава Национальной полиции МВД Украины Иван Выговский во время встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства уголовной полиции МВД Германии Гольгером Мюнхом, передает «Укринформ».
«Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола», — также подчеркнул он.
В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Российский МИД объявил решение суда «юридическим ничтожным». В России прокурора МУС Карима Хана, выдавшего ордер, и несколько судей объявили в розыск.
МУС был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году, он не входит в структуры ООН. Инстанция наделена мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
Россия, Украина и США подписали Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировали этот документ.
Летом президент Владимир Путин отверг обвинения в адрес России в похищении украинских детей. По его словам, история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. «Вывозили целыми детскими домами, абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными представителями», — объяснял глава государства.
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