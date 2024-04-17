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Военная операция на Украине ,  
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Киев сообщил, что нашел 160 детей, которые считались вывезенными в Россию

В ФРГ нашли 161 ребенка из Украины, которых Киев считал вывезенными в Россию
Сюжет
Военная операция на Украине
МВД Украины и Германии обнаружили 161 украинского ребенка, которые Киев считал вывезенными в Россию и Белоруссию. Россия неоднократно указывала, что история с вывозом детей с Украины раздута, а их спасали из зоны боевых действий
Дети в украинской начальной школе в Берлине
Дети в украинской начальной школе в Берлине (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Украинские полицейские в сотрудничестве с немецкими правоохранителями нашли в Германии 161 украинского ребенка, которых Киев считал вывезенными в Россию и Белоруссию. Об этом сообщил глава Национальной полиции МВД Украины Иван Выговский во время встречи в Берлине с президентом Федерального ведомства уголовной полиции МВД Германии Гольгером Мюнхом, передает «Укринформ».

«Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола», — также подчеркнул он.

Путин назвал «раздутой» историю с вывозом детей с Украины
Политика
Владимир Путин

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Российский МИД объявил решение суда «юридическим ничтожным». В России прокурора МУС Карима Хана, выдавшего ордер, и несколько судей объявили в розыск.

МУС был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году, он не входит в структуры ООН. Инстанция наделена мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Россия, Украина и США подписали Римский статут в 2000 году, но так и не ратифицировали этот документ.

Летом президент Владимир Путин отверг обвинения в адрес России в похищении украинских детей. По его словам, история «раздута», детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий. «Вывозили целыми детскими домами, абсолютно легально, потому что руководители этих домов были законными представителями», — объяснял глава государства.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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