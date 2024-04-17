Минобороны сообщило об уничтожении складов РДК

На большинстве направлений российские военные за последние сутки заняли более выгодные позиции и уничтожили два танка ВСУ, удары были нанесены по складам с боеприпасами

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны сообщило, что за минувшие сутки были уничтожены несколько складов боеприпасов, которые в том числе использовались оперативно-тактической группой ВСУ «Донецк», а также «Русским добровольческим корпусом» (запрещенной в России террористической организацией).

В военном ведомстве не уточнили, где именно находились эти склады.

Также в Минобороны сообщили о занятии более выгодных позиций и улучшении положения по переднему краю на нескольких направлениях. Так, на купянском направлении были нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Синьковки, Загоруйковки и Стельмаховки, отражены контратаки в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Терны.

На донецком направлении нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка, Курдюмовка, отражены контратаки в районах Выемки и Красногоровки.

На авдеевском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка, отражены контратаки в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи.

На южнодонецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Водяного и Макаровки, на херсонском — по позициям 126-й бригады теробороны в районах Казацкого, Берислава и Николаевки.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 950 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, две станции РЭБ «Пластун-3000», САУ «Акация».

РДК внесли в реестр террористических организаций в декабре 2023 года. Члены группировки участвовали в диверсионных рейдах на территории России. 14 марта ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге четырех членов ячейки «Русского добровольческого корпуса». По данным спецслужбы, участники группы планировали по заданию военной разведки Украины отравить военных российского добровольческого подразделения «Эспаньола», участвующего в военной операции на Украине.