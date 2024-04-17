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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении складов РДК

Минобороны сообщило об уничтожении складов «Русского добровольческого корпуса»
Сюжет
Военная операция на Украине
На большинстве направлений российские военные за последние сутки заняли более выгодные позиции и уничтожили два танка ВСУ, удары были нанесены по складам с боеприпасами
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны сообщило, что за минувшие сутки были уничтожены несколько складов боеприпасов, которые в том числе использовались оперативно-тактической группой ВСУ «Донецк», а также «Русским добровольческим корпусом» (запрещенной в России террористической организацией).

В военном ведомстве не уточнили, где именно находились эти склады.

Также в Минобороны сообщили о занятии более выгодных позиций и улучшении положения по переднему краю на нескольких направлениях. Так, на купянском направлении были нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Синьковки, Загоруйковки и Стельмаховки, отражены контратаки в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское и Терны.

На донецком направлении нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Благодатное, Богдановка, Андреевка, Курдюмовка, отражены контратаки в районах Выемки и Красногоровки.

На авдеевском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Нетайлово и Карловка, отражены контратаки в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Первомайское, Уманское и Бердычи.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

На южнодонецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Водяного и Макаровки, на херсонском — по позициям 126-й бригады теробороны в районах Казацкого, Берислава и Николаевки.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 950 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, две станции РЭБ «Пластун-3000», САУ «Акация».

РДК внесли в реестр террористических организаций в декабре 2023 года. Члены группировки участвовали в диверсионных рейдах на территории России. 14 марта ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге четырех членов ячейки «Русского добровольческого корпуса». По данным спецслужбы, участники группы планировали по заданию военной разведки Украины отравить военных российского добровольческого подразделения «Эспаньола», участвующего в военной операции на Украине.

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