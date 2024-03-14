ФСБ задержала членов «Русского добровольческого корпуса» в Петербурге

Они намеревались отравить продовольствие для российских служащих в зоне военной операции и собирали сведения для терактов в Петербурге, сообщила ФСБ. Задержаны четверо подозреваемых

В Санкт-Петербурге ликвидирована ячейка «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), ее члены задержаны, сообщила ФСБ.

Спецслужба утверждает, что участники группы планировали в Петербурге по заданию военной разведки Украины отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне военной операции, они также собирали данные об объектах транспорта, жизнеобеспечения и другой критически важной инфраструктуры в регионе с целью терактов.

Задержаны четверо подозреваемых из числа местных жителей. ФСБ называет их сторонниками праворадикальной идеологии.