 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ задержала членов «Русского добровольческого корпуса» в Петербурге

Сюжет
Военная операция на Украине
Они намеревались отравить продовольствие для российских служащих в зоне военной операции и собирали сведения для терактов в Петербурге, сообщила ФСБ. Задержаны четверо подозреваемых

В Санкт-Петербурге ликвидирована ячейка «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), ее члены задержаны, сообщила ФСБ.

Спецслужба утверждает, что участники группы планировали в Петербурге по заданию военной разведки Украины отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне военной операции, они также собирали данные об объектах транспорта, жизнеобеспечения и другой критически важной инфраструктуры в регионе с целью терактов.

Задержаны четверо подозреваемых из числа местных жителей. ФСБ называет их сторонниками праворадикальной идеологии.

РДК брала на себя ответственность за несколько нападений на госграницу России и на приграничные регионы, в том числе за попытку прорваться в Курскую и Белгородскую области 12 марта. ФСБ, Минобороны и Росгвардия отчитывались о пресечении деятельности боевиков и их уничтожении.

Лидер РДК Денис Капустин заочно приговорен в России к пожизненному сроку заключения.

ФСБ задержала членов «Русского добровольческого корпуса» в Петербурге
ФСБ задержала членов «Русского добровольческого корпуса» в Петербурге

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ Санкт-Петербург Украина
Материалы по теме
Росгвардия отчиталась о 30 погибших диверсантах в ходе атаки на границу
Политика
Минобороны показало подбитую технику диверсантов в Белгородской области
Политика
Минобороны показало видео из Теткино после отражения атаки диверсантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 08:28
Пострадавший в результате аварии на ТЭЦ в Туве умер в больнице Общество, 08:18
ФСБ задержала членов «Русского добровольческого корпуса» в Петербурге Политика, 08:14
В Молдавии сравнили расходы на оборону с бюджетом «Реал Мадрида» Политика, 08:11
В аптеках России перестали продавать препарат от коронавируса фавипиравир Бизнес, 08:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» Политика, 07:54
Бойкотировать Игры или нет. Какова позиция государства и федераций Спорт, 07:30
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
ФСБ задержала жительницу Мариуполя за передачу данных о дислокации армии Политика, 07:28
FT узнала о тайных переговорах США с Ираном о хуситах Политика, 07:26
Минобороны отчиталось об уничтожении 14 дронов над двумя регионами Политика, 07:21
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 07:20
«Зомби-либерализм 1990-х». Что успел сделать с Аргентиной Хавьер Милей Pro, 07:00
В США при взрыве в учебном центре ФБР пострадали 16 человек Общество, 06:53
Губернатор сообщил об атаке дрона на Белгород Политика, 06:32