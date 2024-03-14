ФСБ задержала членов «Русского добровольческого корпуса» в Петербурге
В Санкт-Петербурге ликвидирована ячейка «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), ее члены задержаны, сообщила ФСБ.
Спецслужба утверждает, что участники группы планировали в Петербурге по заданию военной разведки Украины отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне военной операции, они также собирали данные об объектах транспорта, жизнеобеспечения и другой критически важной инфраструктуры в регионе с целью терактов.
Задержаны четверо подозреваемых из числа местных жителей. ФСБ называет их сторонниками праворадикальной идеологии.
РДК брала на себя ответственность за несколько нападений на госграницу России и на приграничные регионы, в том числе за попытку прорваться в Курскую и Белгородскую области 12 марта. ФСБ, Минобороны и Росгвардия отчитывались о пресечении деятельности боевиков и их уничтожении.
Лидер РДК Денис Капустин заочно приговорен в России к пожизненному сроку заключения.
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