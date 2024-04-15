Politico сообщило о рисках для фон дер Ляйен стать «хромой герцогиней»

Еще в начале года казалось, что фон дер Ляйен точно будет утверждена главой Еврокомиссии на новый срок. Ситуация изменилась за считанные месяцы

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Европейские дипломаты и чиновники предупреждают, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен все чаще подвергается критике, что снижает ее шансы на переизбрание еще на один пятилетний срок, хотя еще в начале года такая перспектива казалась бесспорной, передает Politico.

«Она ошибочно полагала, что ей все сойдет с рук. Поэтому некоторые мелкие ошибки теперь используются против нее», — сообщил изданию анонимный представитель ЕС.

Выборы в Европейский парламент 2024 года должны пройти 6–9 июня 2024 года. В 27 странах выберут 720 депутатов, которые после определят состав ключевых органов ЕС. В сентябре Европарламенту предстоит определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии. Совет ЕС квалифицированным большинством голосов предлагает своего кандидата на этот пост с учетом результатов выборов в Европарламент. Глава ЕК вместе с Советом ЕС формирует ее состав — это 27 еврокомиссаров, по одному от каждой страны Евросоюза.

Politico полагает, что есть две главные силы, которые могут помешать фон дер Ляйен в ходе предвыборной борьбы. Во-первых, это Франция, у которой непростые отношения с Германией (фон дер Ляйен трижды была министром в разных немецких ведомствах). Французский президент Эмманюэль Макрон, который сыграл ключевую роль в том, чтобы фон дер Ляйен получила эту должность в 2019 году, неоднозначно высказался в ее поддержку.

Во-вторых, если фон дер Ляйен сможет преодолеть потенциальное препятствие в виде несогласия со стороны Парижа, то главе ЕК придется добиваться одобрения от обновленного Европарламента, полагает издание. При этом «ультраправые» в нем, вероятно, будут играть более значительную роль, чем сегодня, а поддержка правоцентристской Европейской народной партии выглядит не такой мощной, пишет Politico.

Это может ограничить [фон дер Ляйен] пространство для маневра или даже сделать ее «хромой герцогиней», оценил один из европейских чиновников, поговоривших с изданием на условиях анонимности.

Дипломаты и чиновники отметили промахи, которые женщина допустила в последнее время. «Периодические оплошности фон дер Ляйен, начиная с Pfizergate и заканчивая ее поездкой в Израиль, приобретают новое значение по мере приближения выборов», — подтвердил такую точку зрения Альберто Алеманно, профессор права в Высшей коммерческой школе (HEC) Парижа.

Politico в начале апреля писало со ссылкой на слова представителя прокуратуры Льежа, что ведущие европейские прокуроры расследуют обвинения в уголовных правонарушениях в связи с переговорами о вакцинах между фон дер Ляйен и генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой. Расследование по этому поводу в Льеже началось в 2023 году. В свою очередь, решительная поддержка фон дер Ляйен Израиля в конфликте с ХАМАС вызвала негативную реакцию со стороны Испании, Ирландии, Бельгии и европейских левых.

Два других чиновника указали Politico на съезд Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте как на ключевой поворотный момент в восприятии главы ЕК. В начале марта ЕНП выдвинула фон дер Ляйен в качестве своего кандидата на европейские выборы в начале марта. Несмотря на то что фон дер Ляйен была единственным кандидатом в бюллетене ЕНП, она получила 400 голосов «за» при 89 «против» (17,8%) из общего числа 499 голосов. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который работает под руководством фон дер Ляйен, заявлял, что она не получила достаточной поддержки от своей собственной фракции.