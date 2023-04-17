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Экс-чиновники с Запада заявили NYT о подготовке НАТО к боям на границах

Бывшие западные чиновники заявили NYT о необходимости подготовить НАТО к боям на границах
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

После начала спецоперации на Украине блок НАТО начал готовиться к боевым действиям на восточной границе альянса. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на бывших западных чиновников.

По данным издания, блок стремительно переходит от тактики «сдерживания путем возмездия» к «сдерживанию путем исключения». Если раньше тактикой предусматривалось, что при вторжении российский войск страна-член попытается продержаться до тех пор, пока силы союзников, в основном США, не предоставят помощь и не нанесут ответный удар, то теперь предлагается  иной образ действий, пишет NYT. 

Новое решение — «сдерживание путем исключения» — предусматривает большее скопление войск, постоянно базирующихся близ российской границы, большую интеграция военных планов США и союзников, увеличение военных расходов и более детальные требования к союзникам по наличию конкретных видов сил и средств для ведения боевых действий.

Материал дополняется. 

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Теги
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