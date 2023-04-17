Посол США отказалась приезжать в Думу «для пояснений» о биолабораториях

Володин пригласил Трейси на заседание по биолабораториям в Госдуму из-за того, что замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на приглашение не ответила. Посольство США сообщило РБК, что приглашение было отклонено

Линн Трейси (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Посол США в России Линн Трейси не приедет на заседание Госдумы, посвященное биолабораториям на Украине. Об этом говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в РБК.

«Мы отклонили приглашение Государственной думы послу Трейси принять участие в заседании комиссии», — заявили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что США полностью соблюдают свои обязательства по Конвенции о биологическом оружии, нигде не разрабатывают такое оружие и не обладают им. Там также опровергли любые обвинения со стороны России и подчеркнули, что считают процесс консультаций с Москвой «завершенным и закрытым».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам пригласить в Госдуму посла США 11 апреля. Такой шаг политик объяснил отсутствием ответа заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на приглашение комиссии по биолабораториям. «Это неуважение к парламенту. Страна, которая декларирует стандарты демократии, сама их не только нарушает, но и делает все для того, чтобы их не существовало. Приглашайте посла США и спрашивайте с него, пускай отвечает за явку сюда Нуланд, пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа. У них на словах одно, а на деле другое», — утверждал Володин.

О наличии американских биолабораторий на Украине неоднократно сообщало российское Минобороны. Как утверждают в ведомстве, в них проводили эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, а также изучали возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц. Кроме того, как заявили в министерстве, американские биолаборатории могли использоваться для создания биоагентов, которые способны избирательно поражать этнические группы, в частности «славянский этнос».

В США, в свою очередь, опровергали разработку биологического оружия на Украине. «Российские обвинения абсурдны и смехотворны. <...> Мы не разрабатываем биологическое оружие на Украине», — утверждал на тот момент представитель Пентагона Джон Кирби, назвав заявления о биолабораториях на Украине «классической российской пропагандой».

Киев также отвергал обвинения в создании биологического оружия. «Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывал», — сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР и они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями.