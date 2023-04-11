Володин поручил вызвать в Думу посла США из-за отсутствия Нуланд

Линн Трейси (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам пригласить в Госдуму посла США Линн Трейси, сообщает ТАСС.

На такой шаг Володин пошел из-за отсутствия ответа заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд на приглашение комиссии по биолабораториям.

«Это неуважение к парламенту. Страна, которая декларирует стандарты демократии, сама их не только нарушает, но и делает все для того, чтобы их не существовало. Приглашайте посла США и спрашивайте с него, пускай отвечает за явку сюда Нуланд, пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа. У них на словах одно, а на деле другое», — сказал Володин.

В марте 2022 года Минобороны России рассказало о получении документов о «реализации военно-биологических программ США и их союзников по НАТО на территории Украины». Ориентировочный бюджет проекта составлял $31,8 млн, период выполнения был обозначен с 6 марта 2015 года по 7 апреля 2019-го.

«Мы считаем, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия», — заявили тогда в Минобороны.

22 марта Госдума приняла постановление о проведении парламентского расследования и создании соответствующей комиссии.

В ноябре 2022 года Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о расследовании возможной деятельности американских биолабораторий на Украине. За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Великобритания, США и Франция. Еще девять делегаций воздержались.

22 марта 2023 года состоялось итоговое заседание комиссии. Запред Госдумы Ирина Яровая сообщила, что комиссия утвердила итоговый доклад, который направлен в обе палаты Федерального Собрания. По словам Яровой, парламентское расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий созданы военные объекты США и НАТО.