Москалькова сообщила о демобилизации 245 резервистов после жалоб

Омбудсмен Москалькова: в 2022 году после жалоб были демобилизованы 245 резервистов

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

После рассмотрения жалоб на призыв по частичной мобилизации 245 резервистов были демобилизованы в 2022 году. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

«В результате работы с обращениями в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Омбудсмен не уточнила, сколько обращений поступило от россиян и какой процент из них был удовлетворен.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что план призыва составлял 300 тыс. резервистов.

Призыву подлежали рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считались военно-учетные специальности, а именно: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

После начала мобилизации власти некоторых регионов России, включая Саратовскую область, Бурятию и Якутию, признали допущение ошибок и пообещали вернуть тех, кто не подпадает под критерии призыва, — многодетных отцов, а также не имеющих опыта службы и тех, кто вышел из призывного возраста.

Президент России Владимир Путин призвал «не допускать впредь» такие ошибки и поручил генпрокурору Игорю Краснову незамедлительно реагировать на сообщения о нарушениях.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что заявление для обжалования решений по призыву могут подать как сами мобилизованные, так и их родственники. Это можно сделать через «Госуслуги». В соответствующей форме необходимо выбрать основания для отсрочки и подтвердить личные данные мобилизованного: загрузить фото или скан повестки, заполнить данные о военном билете, а также представить документы, подтверждающие основания для отсрочки. После этого жалобу передадут в региональную комиссию.