Вице-премьер Чернышенко рассказал, как будут отвечать добровольцам и на жалобы призванных

Власти рассказали, как отвечают добровольцам и на жалобы по мобилизации

Подать жалобу по частичной мобилизации смогут как сами мобилизованные, так и их родственники. После заполнения формы на портале госуслуг заявка будет автоматически передана в региональную комиссию

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Желающим стать добровольцами после подачи заявки на сайте госуслуг в течение максимум двух дней придет уведомление с временем посещения военкомата и списком нужных документов, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Видео с его объяснением в РБК прислала пресс-служба вице-премьера.

Он напомнил, что на портале госуслуг заработали два сервиса для граждан по частичной мобилизации. Первый — для тех, кто хочет стать добровольцем, второй — для подачи жалоб от тех, кого призвали ошибочно.

При оформлении заявки для участия в спецоперации на Украине в качестве добровольца нужно будет обратить внимания на критерии отбора, заполнить анкету с личными данными и выбрать на карте военкомат, куда удобно будет прийти. «В течение максимум двух дней придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и списком необходимых документов», — сказал Чернышенко.

По его словам, сервис запустили в тестовом режиме в эти выходные и через него подано уже более 2 тыс. заявок от добровольцев.

Что касается сервиса для обжалования решений по призыву, то подать с помощью него заявление могут как сами мобилизованные, так и их родственники, сообщил Чернышенко. Заявителю нужно будет в открывшейся форме выбрать основания для отсрочки и подтвердить личные данные мобилизованного: загрузить фото или скан повестки, заполнить данные о военном билете, а также представить документы, подтверждающие основания для отсрочки.

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«Жалоба будет автоматически передана в региональную комиссию, представитель которой подключен к порталу госуслуг, и она будет рассмотрена в кратчайшие сроки. Решение по каждому заявителю будет отслеживаться и контролироваться, информация — докладываться руководству страны», — заявил вице-премьер.

Частичная мобилизация в России введена с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она коснется 300 тыс. резервистов.

После начала мобилизации власти ряда регионов, в том числе Саратовской области, Бурятии и Якутии, признали допущение ошибок и пообещали вернуть тех, кто не подпадает под критерии призыва, — многодетных отцов, тех, кто не имел опыта службы или уже вышел из призывного возраста.

О необходимость исправить подобные ошибки и «не допускать их впредь» заявил и президент России Владимир Путин. Он призвал генпрокурора Игоря Краснова незамедлительно реагировать на сообщения о нарушениях. «По моему поручению в призывные комиссии, которые возглавляют главы регионов, включены и прокуроры соответствующих уровней», — сообщил президент.