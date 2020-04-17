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В США объяснили закупку космических двигателей у России

Власти США не хотели, чтобы российские конструкторы ракетно-космических систем после окончания холодной войны отправились работать в Северную Корею и Иран, поэтому было решено закупать двигатели у России, заявил глава ULA
Двигатель РД-180 (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180. Об этом президент ULA рассказал в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос от подписчика.

«Правительство США попросило нас купить их в конце холодной войны, чтобы российские ученые-ракетчики не оказались в Северной Корее и Иране», — написал он.

В США испытали конкурента покупаемого у России ракетного двигателя РД-180
Технологии и медиа

Двигатели РД-180 были разработаны НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») в середине 1990-х годов на базе советского РД-170, который был мощнейшим ракетным двигателем в мире и использовался на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия». РД-180 поставляются на экспорт в США, где их используют в запусках ракет семейства Atlas. Соглашение о поставках двигателей РД-180 американцам было заключено в 1997 году. По данным «Энергомаша», всего в Штаты было отправлено 119 двигателей, при этом выполнено 89 полетов на ракетах Atlas.

В 2014 году РД-180 попали под санкции США — в апреле американский суд по федеральным искам запретил United Launch Alliance использовать эти двигатели. ULA было запрещено «производить какие-либо покупки или платежи с НПО «Энергомаш». Однако уже в мае того же года Вашингтон отменил запрет. В 2016 году конгресс пытался отказаться от использования РД-180 с 2019 года, однако из-за отсутствия аналогов прекратить закупки российских двигателей не получилось.

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В американских СМИ регулярно появляются сообщения о том, что Вашингтон пытается ускорить процесс замены РД-180, однако создать конкурентный двигатель, который мог бы заменить его в ближайшие годы, американским разработчикам пока не удалось.

В апреле прошлого года Тори Бруно на полях 35-го симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс заявил, что качество российских ракетных двигателей РД-180 находится на высоком уровне и у США никогда не было никаких вопросов с поставками. Тогда он сообщил, что запас этих двигателей на складах ULA покрывает потребности примерно на два года вперед. При этом президент компании затруднился ответить на вопрос, будет ли она закупать РД-180 после 2022 года (Минобороны США настаивает на том, чтобы покупка российских двигателей прекратилась именно в этом году). До этого времени, как указал Бруно, для обеспечения национальной безопасности было разрешено закупить 18 двигателей. Глава консорциума уточнил, что в 2022 году необходимо прекратить закупки, а использовать двигатели в дальнейшем будет можно.

Автор: Михаил Юшков
Теги: РД-180, ракетные двигатели
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