Новак заявил о наличии вариантов на случай перекрытия Минском «Дружбы»

Министр энергетики считает нецелесообразным план Белоруссии перекрыть транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба». Москва может переориентировать поставки на порты, заметил Александр Новак

нефтепровод «Дружба» (Фото: Юрий Филимонов / РИА Новости)

У России есть варианты переориентации поставок нефти с нефтепровода «Дружба» на порты. Об этом в среду заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Планы Белоруссии перекрыть транзит нефти из России по данному нефтепроводу он назвал нецелесообразным форс-мажором.

«Я считаю, что вариант перекрытия трубы — это форс-мажор, который, по моему мнению, абсолютно нецелесообразен, мы даже не рассматриваем этот вариант. Конечно, у нас есть резервы по другим направлениям поставок нефти, в том числе и с увеличением объемов погрузки через морские порты», — цитирует Новака ТАСС.

Он добавил, что считает целесообразным работать в соответствии с действующими договоренностями и контрактами.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство своей страны решительнее действовать в ситуации с трубопроводом «Дружба», необходимость ремонта которого возникла еще полтора года назад. Белорусский лидер подчеркнул, что Москва, которая регулярно ограничивает экспорт продуктов из Белоруссии, «попросту обнаглела», «выкручивая руки» Минску. «Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте», — призвал Лукашенко.