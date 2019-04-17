Медведев пошутил о взаимной симпатии Госдумы и Минэкономразвития

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 63,90 -0,19 EUR Бирж. 72,21 -0,11 Brent 72,02 +1,17% USD Нал. 64,39 63,59 EUR Нал. 72,78 71,87 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1300 +0,0017 BTC/USD Бирж. 5 238,00 +2,90 IMOEX 2 573,61 +0,54% RTSI 1 268,72 +1,06% DJIA 26 452,66 +0,26% Nasdaq 8 000,23 +0,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,15%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,15%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 13:13
Настоятель Нотр-Дама предупредил о закрытии собора на пять лет Общество, 15:54 Избитый чиновник привел суду примеры «хамского поведения» Кокорина в кафе Общество, 15:51 Главный военный прокурор Украины Матиос опроверг свой побег из страны Политика, 15:49 Петербург vs Москва: турнир по футболу между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 15:46 ФСБ ликвидировала канал поставки наркотиков из Нидерландов Общество, 15:46 Как экологические проекты вписываются в бизнес-план крупнейших корпораций Зеленая экономика, 15:37  Медведев пошутил о взаимной симпатии Госдумы и Минэкономразвития Политика, 15:31 Роспотребнадзор заявил о снижении уровня заболеваемости гриппом в Европе Общество, 15:30 Как выглядит самый маленький автомобиль в мире Авто, 15:27 Искусство помогать: сколько денег пожертвовали на реконструкцию Нотр-Дама Стиль, 15:19 Жена Дмитрия Быкова опровергла сообщения об инсульте у писателя Общество, 15:16 «Ноги в воду»: как используют набережные и каналы при строительстве жилья РБК и Элитная недвижимость, 15:16 «Налог на Google» для юрлиц: неожиданная ловушка для бизнеса Pro, 15:13 СМИ сообщили о нападении бывшего хоккеиста «Ак Барса» на женщину в Казани Общество, 15:06
Политика ,  
0 
Медведев пошутил о взаимной симпатии Госдумы и Минэкономразвития
Глава правительства, выступая в Госдуме, не оставил без внимания недавний спор между Максимом Орешкиным и Вячеславом Володиным. Премьер в шутку заметил, что речь идет о взаимной симпатии
Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин (слева направо) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, в шуточной форме указал на «взаимную симпатию» Минэкономразвития и Госдумы, имея в виду недавний спор в Госдуме главы министерства Максима Орешкина и спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Трансляцию выступления Медведева показал телеканал «Россия 24».

Депутаты поинтересовались у премьера, является ли поддержка малого бизнеса, идущая от государства, инвестициями или просто дотациями. «Мне бы хотелось, чтобы это были инвестиции. В этом смысле я готов поддержать идею поработать вместе с вашими коллегами из Госдумы. Такое поручение Министерству экономического развития я дам», — сказал Медведев.

Политика
Медведев признал необходимость «просто выживать» для многих россиян

Ответ премьера подхватил Володин. «Надеемся, что Министерство экономического развития примет это к исполнению. И мы начнем работать уже с сегодняшнего дня», — сказал спикер Госдумы, обращаясь к Орешкину, который также присутствовал в зале.

«Вы внимательно следите за работой Министерства экономического развития, я знаю. Министерство экономического развития внимательно следит за работой Государственной думы. Так что вы испытываете взаимную симпатию», — пошутил Медведев. «Надеюсь, так и будет дальше», — добавил премьер.

«Ну это хорошо. Обеспечивает баланс эффективной работы ветвей власти», — заметил Володин. «Так и есть», — поддержал его Медведев.

Экономика
Министр для битья: почему Володин сорвал выступление Орешкина в Думе

Комментарий Медведева касался событий, которые развернулись в начале марта в Госдуме во время правительственного часа. Тогда Орешкин выступал перед депутатами по темам, связанным с нацпроектом по поддержке малого и среднего бизнеса. Володин прервал его и перенес выступление на более поздний срок. Спикер объяснил это неподготовленностью министра. «Вячеслав Викторович поставил вопрос гораздо шире, он касался не только моего министерства, но и правительства в целом. К обсуждению общеправительственной повестки детально я подготовлен не был», — говорил Орешкин, комментируя произошедшее.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Максим Орешкин, Вячеслав Володин, Госдума, Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Путин пошутил над не сумевшим ответить на вопрос Орешкиным
Экономика
Володин назвал дату нового выступления Орешкина в Госдуме
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter