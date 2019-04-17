Медведев пошутил о взаимной симпатии Госдумы и Минэкономразвития

Глава правительства, выступая в Госдуме, не оставил без внимания недавний спор между Максимом Орешкиным и Вячеславом Володиным. Премьер в шутку заметил, что речь идет о взаимной симпатии

Дмитрий Медведев и Вячеслав Володин (слева направо) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, в шуточной форме указал на «взаимную симпатию» Минэкономразвития и Госдумы, имея в виду недавний спор в Госдуме главы министерства Максима Орешкина и спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Трансляцию выступления Медведева показал телеканал «Россия 24».

Депутаты поинтересовались у премьера, является ли поддержка малого бизнеса, идущая от государства, инвестициями или просто дотациями. «Мне бы хотелось, чтобы это были инвестиции. В этом смысле я готов поддержать идею поработать вместе с вашими коллегами из Госдумы. Такое поручение Министерству экономического развития я дам», — сказал Медведев.

Ответ премьера подхватил Володин. «Надеемся, что Министерство экономического развития примет это к исполнению. И мы начнем работать уже с сегодняшнего дня», — сказал спикер Госдумы, обращаясь к Орешкину, который также присутствовал в зале.

«Вы внимательно следите за работой Министерства экономического развития, я знаю. Министерство экономического развития внимательно следит за работой Государственной думы. Так что вы испытываете взаимную симпатию», — пошутил Медведев. «Надеюсь, так и будет дальше», — добавил премьер.