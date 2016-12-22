Мнучин назвал твит Трампа «предупредительным выстрелом» в адрес России
Политика, 15:14
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Мнучин назвал твит Трампа «предупредительным выстрелом» в адрес России
Глава американского Минфина так прокомментировал сообщение президента об «игре» России и КНР в «валютную девальвацию»
Стивен Мнучин
Министр финансов США Стивен Мнучин назвал «предупредительным выстрелом» в адрес России и Китая твит президента Дональда Трампа о валютной девальвации, сообщает Reuters.
«Россия и Китай играют в игру «Валютная девальвация», поскольку США продолжают повышать процентные ставки. Недопустимо!», — написал Трамп в понедельник в Twitter.
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