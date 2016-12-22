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ЦБ не увидел рисков для финансовой стабильности из-за обвала рынка
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ЦБ не увидел рисков для финансовой стабильности из-за обвала рынка
Новые санкции США, 11:30
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ЦБ не увидел рисков для финансовой стабильности из-за обвала рынка
Эльвира Набиуллина не увидела необходимости для вмешательства ЦБ после обвала фондового рынка в понедельник. События на биржах были предсказуемы, следует из слов Набиуллиной
Эльвира Набиуллина (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

У Центробанка есть широкий набор инструментов, которые он может применить для стабилизации финансовой системы, однако сейчас соответствующих рисков нет, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Биржевого форума-2018» Московской биржи, передает корреспондент РБК.

Набиуллина указала, что российская экономика — это открытая экономика, в которой многие компании ориентированы на экспорт, поэтому «те события, которые произошли в пятницу (расширение санкций США в отношении российского бизнеса. — РБК) вызывают коррекцию рынка», сказала она. «Как бывает в таких случаях, в первые дни наблюдается повышенная волатильность, еще много неопределенности для инвесторов, еще непонятны последствия. Нужно время для адаптации финансовой сферы и экономики», — объяснила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что плавающий курс рубля является одним из «амортизаторов и абсорбаторов» внешних шоков.

Снова «черный понедельник»: как фондовый рынок рухнул под санкциями США
Финансы

В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против нескольких крупных российских бизнесменов (Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и др.), госменеджеров (главы ВТБ Андрея Костина, главы «Газпрома» Алексея Миллера) и российских компаний (крупнейшая из которых — UC Rusal). Российский фондовый рынок в понедельник, 9 апреля, отреагировал на санкции обвалом. По итогам торгов индекс Мосбиржи упал на 8,34%, до 2090 пунктов, индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. За день фондовый рынок России потерял 820 млрд руб. капитализации.

Существенно ослабил позиции и рубль: по итогам торгов 9 апреля курс российской валюты к евро упал на 2,88 руб., до 74,26 руб., к доллару — на 2,12 руб., до 60,3 руб. Утром 10 апреля рубль продолжил падение — курс евро превысил отметку 78 руб. впервые с апреля 2016 года. Доллар впервые с декабря 2016 года поднялся выше 63 руб.

«Наконец-то включили»: фигуранты и чиновники о санкционном списке США Еще 5 фото
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​В понедельник индекс ACRA FSI рейтингового агентства АКРА, оценивающий близость финансовой системы России к состоянию кризиса, вырос на 0,2 пункта. Для сравнения, когда в 2014 году были введены санкции против крупнейших российских госбанков, индекс за день вырос на 0,1 пункта.

Автор: Елена Пашутинская.
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Курс евро впервые с весны 2016 года перевалил за 78 руб. Финансы
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