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ПВО Сирии пыталась сбить несуществующие ракеты из-за ложной тревоги
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ПВО Сирии пыталась сбить несуществующие ракеты из-за ложной тревоги
Война в Сирии, 13:12
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ПВО Сирии пыталась сбить несуществующие ракеты из-за ложной тревоги
Сирийское агентство SANA подтвердило, что атаки на авиабазы страны в ночь на 17 апреля не было. Пуски противоракет были начаты из-за ложного сообщения о воздушном нападении
Фото: Ali Hashisho / Reuters

Ракетной атаки на авиабазы в Сирии в ночь на 17 апреля не было, расчеты ПВО Сирии открыли огонь из-за ложного сообщения о проникновении противника в воздушное пространство страны, сообщает сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на источник в военных кругах.

По словам собеседника агентства, ложная тревога привела к пускам противоракет и тому, что на территории Сирии были включены сирены.

О том, что сирийская ПВО из-за ложной тревоги минувшей ночью открыла огонь в отсутствие реальной угрозы, сообщило и Reuters со ссылкой на командира одного из сражающихся на стороне правительственных сил подразделений.

Ранее SANA сообщило, что ПВО Сирии отразила ракетную атаку на авиабазы Шайрат и Думайр, сбив несколько ракет. Комментируя это заявление, представитель Пентагона Эрик Пахон заявил, что США никакой «военной активности» в указанное время не вели. Представитель В​ооруженных сил Израиля отказался комментировать сообщения о причастности к атаке израильских военных.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по нескольким объектам правительственных сил в Сирии. Данный шаг стал ответом на сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума, в причастности к которой Вашингтон и его союзники обвинили силы Башара Асада. Всего, по данным Пентагона, было выпущено более ста ракет. В российском Минобороны сообщили, что около 70 из них либо были перехвачены, либо не достигли цели. В Вашингтоне не согласились с такими оценками и заявили о высокой эффективности своей атаки.

Последствия авиаудара западной коалиции по Сирии. Фотогалерея Еще 4 фото
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Автор: Евгений Калюков.
Теги: Сирия
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