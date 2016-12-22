В Пентагоне заявили о непричастности США к обстрелу по авиабазе в Сирии

США в настоящее время не ведут никакой военной активности в сирийском Хомсе. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пахон, комментируя сообщения о ракетном обстреле по авиабазе Шайрат в Хомсе, передает Reuters.

«В настоящее время в этой области нет военной активности США. Дополнительных сведений [о произошедшем] у нас нет», — приводит агентство заявление Пахона.

О том, что сирийская авиабаза Шайрат в Хомсе подверглась ракетному обстрелу сообщило сирийское агентство SANA в ночь на 17 апреля. Кто произвел обстрел не сообщается. По данным агентства, противовоздушная оборона (ПВО) Сирии перехватила ракеты.

Авиабаза Шайрат в апреле 2017 года была обстреляна военно-морскими силами США. Корабли американских ВМС выпустили более 50 крылатых ракет. Операция была осуществлена по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, в результате которой погибли свыше 70 человек.

Ракетные удары по нескольким объектам правительственных сил в Сирии были осуществлены и в апреле 2018 года. США, Великобритания и Франция нанесли удары в ночь на 14 апреля в ответ на предполагаемую химатаку на сирийский город Дума. По мнению лидеров этих стран, ответственность за случившееся несет президент Сирии Башар Асад.