США и Израиль предложили двум странам принять население сектора Газа

Сирия, Судан и Сомали могут стать новым местом проживания палестинцев из сектора Газа — такие планы строят в Вашингтоне и Тель-Авиве, выяснил CBS. Трамп пообещал сделать из эксклава местную «Ривьеру», но затем изменил риторику

Палестинцы стоят в очереди за хлебом в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, 9 марта 2025 года (Фото: Hatem Khaled / Reuters)

США и Израиль обратились к правительствам Судана и Сомали насчет возможного переселения туда палестинцев из сектора Газа, сообщает CBS со ссылкой на источники.

Кроме того, Тель-Авив и Вашингтон заинтересовались диалогом с Сирией по этому вопросу. По словам источников телеканала, команда президента Дональда Трампа попыталась связаться с новыми властями республики через посредника, но неясно, был ли дан ответ.

Посольство Сомали в США официально отвергло информацию CBS о контактах по переселению палестинцев и выразило опасения, что публикация подобной «непроверенной информации» сыграет на руку вербовщикам в террористические группы.

Команда Трампа рассматривает переселение палестинцев из сектора Газа в качестве одного из вариантов, способных прекратить войну Израиля с ХАМАС, после чего будет начато восстановление эксклава. Сейчас в секторе Газа живут около 2,1 млн человек.

В феврале президент США рассказал о намерении сделать из сектора «Ривьеру Ближнего Востока». По его замыслу, палестинцы после реконструкции Газы не вернутся туда. «Единственная причина, по которой палестинцы хотят вернуться в сектор Газа, заключается в том, что у них нет альтернативы. Это буквально площадка под снос, практически все здания разрушены… Вместо этого они могут заселить прекрасную безопасную территорию с готовым жильем и прожить свою жизнь в мире и гармонии, а не возвращаться назад и вновь через это проходить», — пояснил Трамп.

В том же месяце израильский посол в Тихоокеанском регионе Исраэль Бачар рассказал, что палестинцев могут переселить в Марокко, Сомали, а также на автономную сомалийскую территорию Пунтленд.

Арабские страны категорически не поддержали намерения США.

Впоследствии президент США отказался от своих слов и назвал озвученные идеи лишь предложениями. «Мой план — как это сделать. Я думаю, что это план, который действительно работает. Но я его не навязываю. Я просто буду сидеть и рекомендовать его», — заявил он в конце февраля. В середине марта Трамп сказал, что «никто не высылает палестинцев».