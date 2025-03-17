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Литва обвинила Россию в поджоге IKEA из-за желто-синих фирменных цветов

Литва обвинила Россию в поджоге IKEA из-за фирменных цветов как на флаге Украины
Магазин в Вильнюсе в мае 2024-го подожгли украинцы по заданию российской стороны, считают в литовской прокуратуре. Выбор именно IKEA там связали с тем, что фирменные цвета магазина совпадают с цветами флага Украины
Фото: Jens Schicke / Imago / Global Look Press
Фото: Jens Schicke / Imago / Global Look Press

Литовская прокуратура обвинила российскую военную разведку в организации поджога магазина IKEA в Вильнюсе в мае прошлого года, передает Financial Times со ссылкой на генерального прокурора Литвы Артураса Урбелиса.

«Организатором этой акции является Россия. Она связана с военной разведкой, с силами безопасности», — сказал он.

По его словам, цепочка включала очень большое количество организаторов и посредников, более чем 20 человек. Выбор целью именно IKEA Урбелис связал с тем, что фирменные цвета магазина совпадают с цветами на флаге Украины — синим и желтым. «Это имеет сильное символическое значение», — отметил генпрокурор. Он добавил, что роль сыграло и закрытие всех магазинов IKEA в России.

Урбелис заявил, что исполнителями были двое украинцев около 18 и 20 лет, которым пообещали €100 тыс. и подержанный BMW. Подозреваемых задержали в Литве и Польше и будут судить в этих странах. Один из фигурантов также планировал совершить аналогичный поджог в Риге.

Пожар произошел утром 9 мая, причиной возгорания был взрыватель с таймером, установленный накануне вечером. Возгорание быстро потушили.

IKEA сообщила, что ценит работу следователей, но не будет давать комментариев по поводу расследования.

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Фото:Tom Little / Reuters

Через три дня после этого инцидента в Варшаве загорелся крупный торговый центр Marywilska 44. По данным пожарной службы, возгорание началось сразу в нескольких местах и быстро распространилось. За час огонь полностью охватил здание, частично обрушилась крыша комплекса. Польские власти выражали намерение проверить причастность России к инциденту.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после обнародования данных Литвы заявил, что расследование «подтвердило наши подозрения о том, что за поджогами торговых центров в Вильнюсе и Варшаве стоят российские спецслужбы».

Москва не раз отвергала заявления Запада о причастности к различного рода диверсиям. В июле 2024-го пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что обвинения в вербовке Россией граждан других стран для осуществления диверсий на Западе ничем не обоснованы и являются не более чем разжиганием «русофобской истерии».

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