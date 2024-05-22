В Польше проверят причастность России к пожару в варшавском ТЦ
Польские власти расследуют причастность России к пожару в торговом центре на севере Варшавы, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Мы проверяем данные, что российские службы имели какое-то отношение к сильному пожару на улице Марывильской, и разбирательства по этому поводу продолжаются», — приводит слова премьера портал Onet.
РБК направил запросы в МИД России и российское посольство в Польше.
Пожар в крупнейшем в Варшаве центре оптовой и розничной торговли Marywilska 44 вспыхнул в ночь на 12 мая. По данным пожарной службы, возгорание началось сразу в нескольких местах и быстро распространилось. За час огонь полностью охватил здание, частично обрушилась крыша комплекса.
На крытом рынке работали 1,4 тыс. точек — сгорело все, кроме одного стенда с мороженым. Власти начали принимать заявки от предпринимателей на выплаты ущерба.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования