Туск сообщил о проверке причастности России к пожару в торговом центре в Варшаве

В Польше проверят причастность России к пожару в варшавском ТЦ

Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польские власти расследуют причастность России к пожару в торговом центре на севере Варшавы, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Мы проверяем данные, что российские службы имели какое-то отношение к сильному пожару на улице Марывильской, и разбирательства по этому поводу продолжаются», — приводит слова премьера портал Onet.

РБК направил запросы в МИД России и российское посольство в Польше.

Пожар в крупнейшем в Варшаве центре оптовой и розничной торговли Marywilska 44 вспыхнул в ночь на 12 мая. По данным пожарной службы, возгорание началось сразу в нескольких местах и быстро распространилось. За час огонь полностью охватил здание, частично обрушилась крыша комплекса.

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