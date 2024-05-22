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Общество ,  
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В Польше проверят причастность России к пожару в варшавском ТЦ

Туск сообщил о проверке причастности России к пожару в торговом центре в Варшаве
Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters
Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польские власти расследуют причастность России к пожару в торговом центре на севере Варшавы, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Мы проверяем данные, что российские службы имели какое-то отношение к сильному пожару на улице Марывильской, и разбирательства по этому поводу продолжаются», — приводит слова премьера портал Onet.

РБК направил запросы в МИД России и российское посольство в Польше.

В Варшаве загорелся крупный торговый центр
Общество

Пожар в крупнейшем в Варшаве центре оптовой и розничной торговли Marywilska 44 вспыхнул в ночь на 12 мая. По данным пожарной службы, возгорание началось сразу в нескольких местах и быстро распространилось. За час огонь полностью охватил здание, частично обрушилась крыша комплекса.

В Польше проверят причастность России к пожару в варшавском ТЦ
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На крытом рынке работали 1,4 тыс. точек — сгорело все, кроме одного стенда с мороженым. Власти начали принимать заявки от предпринимателей на выплаты ущерба.

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Теги
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