WSJ сообщила о безуспешных поисках НАТО доказательств диверсий на Балтике

Финляндия, Германия и другие страны НАТО, расследуя обрыв кабелей EstLink 2 и C-Lion1 и других подобных инцидентов на Балтике, не нашли никаких подтверждений, что они связаны с Россией или властями других стран

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У НАТО пока нет доказательств, которые бы свидетельствовали, что повреждения подводных кабелей в Балтийском море в последние месяцы были результатом диверсий со стороны России, сообщает The Wall Street Journal.

За последние полтора года в этом регионе произошли четыре крупных инцидента, во всех из них, как пишет WSJ, участвовали суда, курсировавшие между российскими портами или перевозившие российские грузы.

В октябре 2023 года китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear перерезал кабель и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. В ноябре 2024-го китайский сухогруз Yi Peng 3 повредил подводный кабель связи C-Lion1. Месяц спустя Финляндия задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и еще четырех телекоммуникационных кабелей, а в январе шведская прокуратура заявила о задержании болгарского судна Vezhen, которое стало причиной повреждения кабеля между Готландом и латвийским Вентспилсом. Впоследствии суда отпустили.

WSJ подробно описывает прошлогодний инцидент с участием танкера Eagle S. 26 декабря на палубу судна с вертолетов высадилась группа финских спецназвцев, они действовали по заданию властей Финляндии. По словам источника издания, это позволило предотвратить повреждение еще одного кабеля поблизости. Правоохранители допросили экипаж, обыскали танкер и осмотрели якорь (во время задержания цепь была оборвана, позже якорь нашли на дне Финского залива). Однако, как сообщили газете чиновники из Финляндии и других стран, им не удалось найти достаточных доказательств для того, чтобы выдать ордеры на арест или выдвинуть обвинения в преднамеренном правонарушении.

Доказать факт диверсии сложно, необходимы существенные улики или показания, сообщили газете следователи и прокуроры, участвующие в расследовании. Как отметила эксперт Элизабет Броу, даже если получится доказать, что кабели повредили умышленно, вряд ли возможно найти документальные подтверждения, что к инциденту причастно какое-либо государство.

Капитан Eagle S сообщил полиции, что кабель повредили случайно, причиной стал несчастный случай. Судно освободили 2 марта, «не обнаружив никакой связи между повреждением кабеля и Кремлем или правительством другой страны», сообщили источники WSJ, но три члена экипажа все еще находятся под следствием, им запрещено покидать Финляндию. Моряков проверяют на предмет нарушения законодательства в области экологии и таможенных правил.

Что касается сухогруза Yi Peng 3, западные разведывательные службы подозревали, что капитан действовал по приказу российских спецслужб. Власти Германии и других стран Европы, проведя расследования при участии Китая, не нашли этому подтверждений, пишет WSJ. При этом источники, знакомые с ходом расследования, считают, что якорь не мог оборваться случайно и в качестве одной из причин называют «грубую халатность». Пекин заявил, что газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector был поврежден якорем контейнеровоза Newnew Polar Bear случайно. Швеция не смогла доказать диверсию в деле с судном Vezhen.

В Кремле называли обвинения в адрес России в повреждении подводных кабелей безосновательными и абсурдными.

В январе НАТО запустило миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) для защиты критической инфраструктуры стран-членов альянса в Балтийском регионе — такой как кабели передачи данных и энергии, газопроводов и морских ветряных электростанций. В ней задействованы фрегаты, патрульные самолеты и небольшой флот военно-морских беспилотников.

Помощник генсека НАТО по инновациям, гибридным действиям и кибербезопансти Джеймс Аппатурай заявил WSJ, что альянс «продолжит действовать решительно, чтобы сдерживать атаки на критически важную инфраструктуру»