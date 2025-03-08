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Политика ,  
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WSJ сообщила о безуспешных поисках НАТО доказательств диверсий на Балтике

Финляндия, Германия и другие страны НАТО, расследуя обрыв кабелей EstLink 2 и C-Lion1 и других подобных инцидентов на Балтике, не нашли никаких подтверждений, что они связаны с Россией или властями других стран
Фото: Tom Little / Reuters
Фото: Tom Little / Reuters

У НАТО пока нет доказательств, которые бы свидетельствовали, что повреждения подводных кабелей в Балтийском море в последние месяцы были результатом диверсий со стороны России, сообщает The Wall Street Journal.

За последние полтора года в этом регионе произошли четыре крупных инцидента, во всех из них, как пишет WSJ, участвовали суда, курсировавшие между российскими портами или перевозившие российские грузы.

В октябре 2023 года китайский контейнеровоз NewNew Polar Bear перерезал кабель и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. В ноябре 2024-го китайский сухогруз Yi Peng 3 повредил подводный кабель связи C-Lion1. Месяц спустя Финляндия задержала танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении кабеля EstLink 2 и еще четырех телекоммуникационных кабелей, а в январе шведская прокуратура заявила о задержании болгарского судна Vezhen, которое стало причиной повреждения кабеля между Готландом и латвийским Вентспилсом. Впоследствии суда отпустили.

WSJ подробно описывает прошлогодний инцидент с участием танкера Eagle S. 26 декабря на палубу судна с вертолетов высадилась группа финских спецназвцев, они действовали по заданию властей Финляндии. По словам источника издания, это позволило предотвратить повреждение еще одного кабеля поблизости. Правоохранители допросили экипаж, обыскали танкер и осмотрели якорь (во время задержания цепь была оборвана, позже якорь нашли на дне Финского залива). Однако, как сообщили газете чиновники из Финляндии и других стран, им не удалось найти достаточных доказательств для того, чтобы выдать ордеры на арест или выдвинуть обвинения в преднамеренном правонарушении.

Швеция не смогла доказать диверсию в деле об обрыве кабеля из Латвии
Политика
Судно шведской береговой охраны и грузовое судно Vejen, которое находится под арестом, пока шведские власти проводят расследование, стоят на якоре недалеко от Карлскруны, Швеция, 27 января 2025 года

Доказать факт диверсии сложно, необходимы существенные улики или показания, сообщили газете следователи и прокуроры, участвующие в расследовании. Как отметила эксперт Элизабет Броу, даже если получится доказать, что кабели повредили умышленно, вряд ли возможно найти документальные подтверждения, что к инциденту причастно какое-либо государство.

Капитан Eagle S сообщил полиции, что кабель повредили случайно, причиной стал несчастный случай. Судно освободили 2 марта, «не обнаружив никакой связи между повреждением кабеля и Кремлем или правительством другой страны», сообщили источники WSJ, но три члена экипажа все еще находятся под следствием, им запрещено покидать Финляндию. Моряков проверяют на предмет нарушения законодательства в области экологии и таможенных правил.

Что касается сухогруза Yi Peng 3, западные разведывательные службы подозревали, что капитан действовал по приказу российских спецслужб. Власти Германии и других стран Европы, проведя расследования при участии Китая, не нашли этому подтверждений, пишет WSJ. При этом источники, знакомые с ходом расследования, считают, что якорь не мог оборваться случайно и в качестве одной из причин называют «грубую халатность». Пекин заявил, что газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector был поврежден якорем контейнеровоза Newnew Polar Bear случайно. Швеция не смогла доказать диверсию в деле с судном Vezhen.

В Кремле называли обвинения в адрес России в повреждении подводных кабелей безосновательными и абсурдными.

В январе НАТО запустило миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry) для защиты критической инфраструктуры стран-членов альянса в Балтийском регионе — такой как кабели передачи данных и энергии, газопроводов и морских ветряных электростанций. В ней задействованы фрегаты, патрульные самолеты и небольшой флот военно-морских беспилотников.

Помощник генсека НАТО по инновациям, гибридным действиям и кибербезопансти Джеймс Аппатурай заявил WSJ, что альянс «продолжит действовать решительно, чтобы сдерживать атаки на критически важную инфраструктуру»

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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